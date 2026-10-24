Tomb Raider отметил 30-летие праздничным трейлером о наследии Лары Крофт

В 2026 году франшизе Tomb Raider исполняется 30 лет. В честь юбилея представили специальный трейлер, посвящённый истории серии и приключениям Лары Крофт, которая за три десятилетия стала одним из самых узнаваемых персонажей игровой индустрии.

Ролик предлагает вспомнить игры, с которых начался путь знаменитой расхитительницы гробниц. Создатели напоминают о ключевых составляющих Tomb Raider: динамичных перестрелках, исследовании древних руин и поиске давно затерянных тайн. Именно сочетание экшена, головоломок и приключений помогло серии завоевать популярность после дебюта в 1996 году.

Юбилейный трейлер посвящён наследию франшизы и предлагает поклонникам вновь пережить моменты, превратившие Лару Крофт в культовую героиню.