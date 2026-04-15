TRX получает обновление 1.5 и делает успехи в разработке порта Tomb Raider 3

Команда создателей открытого игрового движка TRX сообщила о выпуске версии 1.5. Данный проект является полностью рабочей реализацией классических Tomb Raider 1 и Tomb Raider 2 для современных компьютеров. В настоящее время авторы бросили все силы на перенос Tomb Raider 3.

Свежая версия принесла массу улучшений для работы самого движка. Разработчики реализовали поддержку одновременного нажатия комбинаций клавиш, заметно расширили экран вывода статистики и исправили множество программных ошибок. Отдельное внимание уделили улучшению инструментов для создания пользовательских модификаций.

Наибольший интерес вызывает демонстрация текущего прогресса работы над Tomb Raider 3. Программисты уже успешно интегрировали ряд уникальных механик из этой игры. Несмотря на большой объем оставшейся работы, геймерам уже доступен для ознакомления и тестирования 1 полностью играбельный уровень Невада.

Энтузиасты гарантируют стабильную нативную поддержку актуальных операционных систем Windows и Linux. Весь исходный код разработчики регулярно публикуют на портале GitHub. Подобный подход позволяет классическим проектам с консоли PlayStation 1 жить дальше и обрастать свежим контентом от активного сообщества фанатов.