ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tomb Raider 4-5-6 Remastered 14.02.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8 181 оценка

Aspyr тизерит какой-то анонс по Tomb Raider 12 марта

monk70 monk70

Студия Aspyr, ответственная за недавние сборники ремастеров Tomb Raider, анонсировала небольшую новость, связанную с франшизой. Вместе с новостью был опубликован короткий четырехсекундный тизер.

В ролике Лара Крофт плавает под водой. Однако создатели не раскрыли никаких дополнительных подробностей, лишь сообщив, что более подробная информация будет опубликована 12 марта 2026 года.

Вероятно, анонс будет касаться обновлений или дополнительного контента для ремастеров классических частей, таких как новые костюмы или другие косметические предметы.

В последние годы компания Aspyr отвечала за переиздание классических частей серии, представляя первые приключения Лары Крофт на современных платформах.

10
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Night Driving Avenger

Сборник Legend + Anniversary + Underworld, наверное

5