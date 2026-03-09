Aspyr тизерит какой-то анонс по Tomb Raider 12 марта

Студия Aspyr, ответственная за недавние сборники ремастеров Tomb Raider, анонсировала небольшую новость, связанную с франшизой. Вместе с новостью был опубликован короткий четырехсекундный тизер.

В ролике Лара Крофт плавает под водой. Однако создатели не раскрыли никаких дополнительных подробностей, лишь сообщив, что более подробная информация будет опубликована 12 марта 2026 года.

Вероятно, анонс будет касаться обновлений или дополнительного контента для ремастеров классических частей, таких как новые костюмы или другие косметические предметы.

В последние годы компания Aspyr отвечала за переиздание классических частей серии, представляя первые приключения Лары Крофт на современных платформах.