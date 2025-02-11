Aspyr: Tomb Raider 4-5-6 Remastered не подвергнется цензуре; физическое издание может выйти после релиза

Студия Aspyr поделилась новыми подробностями касательно предстоящего сборника Tomb Raider 4-5-6 Remastered и ответила на ряд вопросов фанатов.

По словам студии, разработчики отчетливо услышали критику фанатов за цензуру постеров в Tomb Raider 1-2-3 Remastered, поэтому в предстоящем сборнике будет сохранен весь оригинальный контент - никаких изменений в сюжете не предвидится. Однако игры сборника получат улучшенную графику, обновленные геймплейные механики и ряд полезных нововведений.

Кроме того, по словам Aspyr, студия в курсе того, что ряд пользователей хотели бы обзавестись физическим изданием, поэтому физическая версия сборника может выйти через несколько месяцев после релиза, по аналогии с предыдущим сборником.

Так же разработчики отметили, что остались довольны сотрудничеством с Crystal Dynamics и хотели бы поработать с ними над будущими играми во франшизе.