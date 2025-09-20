Aspyr удалила весь голосовой контент, сгенерированный ИИ, из Tomb Raider 4-5-6 Remastered

Aspyr Media выпустила исправление для Tomb Raider 4-5-6 Remastered, которое удаляет весь голосовой контент, сгенерированный искусственным интеллектом, после негативной реакции и судебного разбирательства в связи с использованием неавторизованного аудио. Студия опубликовала извинение вместе с обновлением, пояснив, что хотя голоса искусственного интеллекта были удалены, другие улучшения из предыдущего патча остались без изменений.

В кратком заявлении, сопровождающем исправление, разработчик написал:

Мы решили эту проблему, удалив весь голосовой контент, сгенерированный ИИ, но сохранив улучшения, внесенные в предыдущем обновлении. Приносим извинения за неудобства, которые это могло причинить. По любым вопросам обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов.

Напомним, что скандал разгорелся в начале этого месяца после того, как французская актриса Франсуаза Кадол, которая с 1996 года озвучивает Лару Крофт, заявила, что намерена подать в суд на Aspyr Media. Согласно ее интервью французскому изданию Le Parisien, Кадол была шокирована, обнаружив в сборнике Tomb Raider 4-5-6 Remastered использовался голос, сгенерированный искусственным интеллектом и очень похожий на ее озвучку.

«Это отдаленно напоминает мой голос, но это не я», — заявила Кадол, назвав эту практику «чистым воровством», совершенным в «явно выраженных и преднамеренных коммерческих целях».

В иске утверждается, что Aspyr использовала ИИ для воспроизведения ее голоса без ее согласия, удалив при этом ее оригинальные записи.

Связь Кадол с Ларой Крофт началась почти 30 лет назад, и ее интерпретация этого персонажа оказала сильное культурное влияние во Франции. Помимо игр, она стала официальным французским голосом Анджелины Джоли, сыгравшей Крофт в экранизациях фильмов в начале 2000-х годов.

Решение Aspyr отозвать контент, созданный с помощью ИИ, свидетельствует о попытке смягчить негативную реакцию. Хотфикс является редким случаем, когда крупный издатель был вынужден реагировать на обеспокоенность общественности по поводу искусственного интеллекта и интеллектуальной собственности в разработке игр.