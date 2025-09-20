Aspyr удалила весь голосовой контент, сгенерированный ИИ, из Tomb Raider 4-5-6 Remastered

Aspyr Media выпустила исправление для Tomb Raider 4-5-6 Remastered, которое удаляет весь голосовой контент, сгенерированный искусственным интеллектом, после негативной реакции и судебного разбирательства в связи с использованием неавторизованного аудио. Студия опубликовала извинение вместе с обновлением, пояснив, что хотя голоса искусственного интеллекта были удалены, другие улучшения из предыдущего патча остались без изменений.
В кратком заявлении, сопровождающем исправление, разработчик написал:
Мы решили эту проблему, удалив весь голосовой контент, сгенерированный ИИ, но сохранив улучшения, внесенные в предыдущем обновлении. Приносим извинения за неудобства, которые это могло причинить. По любым вопросам обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов.
Напомним, что скандал разгорелся в начале этого месяца после того, как французская актриса Франсуаза Кадол, которая с 1996 года озвучивает Лару Крофт, заявила, что намерена подать в суд на Aspyr Media. Согласно ее интервью французскому изданию Le Parisien, Кадол была шокирована, обнаружив в сборнике Tomb Raider 4-5-6 Remastered использовался голос, сгенерированный искусственным интеллектом и очень похожий на ее озвучку.
«Это отдаленно напоминает мой голос, но это не я», — заявила Кадол, назвав эту практику «чистым воровством», совершенным в «явно выраженных и преднамеренных коммерческих целях».
В иске утверждается, что Aspyr использовала ИИ для воспроизведения ее голоса без ее согласия, удалив при этом ее оригинальные записи.
Связь Кадол с Ларой Крофт началась почти 30 лет назад, и ее интерпретация этого персонажа оказала сильное культурное влияние во Франции. Помимо игр, она стала официальным французским голосом Анджелины Джоли, сыгравшей Крофт в экранизациях фильмов в начале 2000-х годов.
Решение Aspyr отозвать контент, созданный с помощью ИИ, свидетельствует о попытке смягчить негативную реакцию. Хотфикс является редким случаем, когда крупный издатель был вынужден реагировать на обеспокоенность общественности по поводу искусственного интеллекта и интеллектуальной собственности в разработке игр.
Может быть, до народа начнёт доходить, что "генерация" изображений и голоса - это обычное воровство контента, созданного другими людьми.
В чем же тут воровство, если оно сгенерировано?
Философский вопрос))
А может, до народа дойдёт, что бороться с прогрессом в виде ИИ — это всё равно что тушить лесной пожар из водяного пистолета.
Ну и чо это жучка тогда рот открывает?
Ого как дело до суда дошло сразу зашевелились,а как выпустить качественные игры так сразу голову в песок.
Так она наоборот была с голосом лучше чем щас без. Просто эта вафля не довольна что ей никто сверху денег не скинул за полное отсутствие работы по текущей игре.
Ты бы хоть разобрался.
А что именно было озвучено ИИ? Что с русской озвучкой тогда? Эти фразы так же удалены и в русской версии?
Для тех, кто не хочет убирать звук у Ларки и скачивать данное обновление.
Заходите в свойства игры. Обновления. В графе "Автоматические обновления" ставите "Обновлять при запуске".
Далее заходите в папку Steam/steamapps находите там документ appmanifest_2525380 с расширением .acf
В случае если его там нет, это может означать то, что игра установлена не на локальный диск C. Тогда вам надо зайти в папку Steam/steamapps на том диске на котором установлена игра.
Открываете его блокнотом и копипастите следующую строку:
Закрываете с последующим сохранением документа.
Можете играть и не париться, что Steam заставит вас обновиться.
P. S. Для тех кто уже обновился и хочет вернуть всё назад, придётся лезть в дебри. Сперва нужно в лаунчере Steam активировать консоль. Для этого в новой вкладке браузера в адресную строку прописываем следующее:
После в лаунчере Steam появится вкладка "Консоль".
В неё копипастим следующее:
Данная строчка формируется из данных взятых с сайта SteamDB в формате:
download_depot AppID DepotID ManifestID
Начнётся загрузка отката обновления. Когда загрузка кончится, появится сообщение в консоли. Это будет путь куда скачался откат обновления. Проходим по нему и содержимое переносим в папку с игрой с заменой. Вуаля.
Благодарю добрый человек! А то из-за орущих дебилов мы лишились озвучки
Людям просто любящим игры и кому "нас рать" на то, что кто-то не получил денег за работу, которой не делал, всегда рад помочь.
А кто такая Анжелина Джоли по отношению к Ларе Крофт?
Как актёр она - гoвнo. А к Ларе Крофт отношения не имеет!
Ну на ротан то раз модно дать? Вон даже Брэд Питт соблазнился. Я то чем хуже?
Я кнч против нейроозвучек в играх в нынешних но для старых это наоборот новое дыхание дает, даже мододелы используют нейронку для написания кода для мода или спрайтов и на основе этих идей они улучшают то что сделал ИИ, людям нужно привыкнуть к тому что ИИ уже здесь.
Хотя мне бы не хотелось что бы мой голос использовали без моего ведома, поэтому нужно создать что то вроде организации которое это будет регулировать и разрешать разрабам использовать например Голос М.Джексона в играх или кино итд.
А я был бы не против, если бы мой голос юзали. Но только в случае бесплатной основы. Если бы они собирались драть за это бабки, пусть отстёгивают процент. На месте разрабов, я бы выкатил все удалённые звуки, файлами в папке запакованные в архив и инсталлируемые в игру на правах бесплатного мода. Тогда ни у кого не возникло бы никаких вопросов.