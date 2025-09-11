Французская актриса озвучки Лары Крофт подала в суд на Aspyr из-за использования ИИ для копирования ее голоса

Французская актриса Франсуаза Кадоль, которая озвучивала Лару Крофт на французском в оригинальных играх серии Tomb Raider и Анджелину Джоли в фильмах, подала в суд на Aspyr из-за ремастеров Tomb Raider 4-5-6. Кадоль обвиняет Aspyr в использовании ИИ для копирования её голоса без разрешения и без предупреждения фанатов о том, что в играх используется озвучка, созданная искусственным интеллектом. В её иске утверждается, что Aspyr "вводит потребителей в заблуждение", а фанаты "возмущены" тем, что ее голос, вероятно, был клонирован.
Поклонники заподозрили неладное сразу после выхода обновления для сборника в августе. Обратив внимание на низкое качество озвучки в обучающей части игры, французские фанаты пришли к выводу, что голос Кадоль был воссоздан с помощью ИИ без ее участия. Они связались с актрисой, чтобы предупредить ее, и та начала собственное расследование.
Актриса выразила благодарность сообществу, назвав фанатов "хранителями голосов".
Очень быстро покупатели сборника поняли, что голос Лары Крофт, которая дает игровые инструкции, принадлежит не мне. Это вызвало настоящий переполох в сообществе.
Ранее Aspyr уже столкнулась с аналогичной критикой со стороны бразильских фанатов. После того как актриса Лене Бастос публично высказалась против использования своего голоса, компания связалась с ней и пообещала удалить сгенерированные ИИ реплики в следующем патче. В своем заявлении Aspyr возложила вину на "внешнего партнера по разработке", который, без ведома и одобрения студии, использовал ИИ для редактирования оригинальной озвучки. Вероятно, то же самое произошло и с французским дубляжом.
Все хотят лёгких денег)
Если честно, Aspyr не жалко. Данные бездари создали позорный "ремастер" Battlefront: Classic Collection и не менее позорный ремастер Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition. Они халтурили почти везде, к чему только прикасались (я имею ввиду и другие проекты). Если бы они разорились, игровая индустрия не так уж и много потеряла бы, ибо в своём современном виде компания ужасна...
В Ларках, что 1-2-3, что в 4-5-6 они тоже схалтурили не мало. Мало того, что самую важную вещь, а именно управление профакапили, и не сделали его нормальную версию, и не дали возможность её выбрать (ну потому что его тупо нет). Действительно нормальное и современное управление, а сделали лишь вторым вариантом комбинированного мутанта, смесь классического "танкового" и чем-то отчасти напоминающим современное.
Ну, а уж про то, что если зайти на NexusMods и посмотреть как фанаты переделали сами, часть текстур и особенно как в разы лучше они переделали врагов животных, то халтура бросается в глаза ещё больше.
Зато как навыдумывать 100500+ ачивок, так Даур Авидзба тут впереди всех.
Nightdive меньше халтурят, чем aspyr. Aspyr вырезает EAX звук во всех играх, что теряет атмосферу и звучание становится плосковато. Даже не дали возможность сыграть с оригинальной графикой с замыливанием текстур, а только с пиксельной текстурой играть. Самая худшая, дерьмовая компания Aspyr, Star Wars: Battlefront Classic Collection забросили вообще и не обновляют.
Ларка 1-2-3 прекрасные игры. Они полностью копируют классический игровой опыт, с полностью новой приятной графикой. С огромным удовольствием поиграл. В Голден Маск заходил просто почилить расслабиться. Просто они не рассчитаны на современную публику.
В Стиме отзывы почти под 90% положительных, но их крайне мало, те кому зашла игра остались в восторге, это именно то что нужно, но огромной массе аудитории нужна полная переделка игры, а не эта классика.
А она бы смогла бесплатно озвучить? Сомневаюсь
А платить актёрам озвучки за работу это сейчас моветон?
Так она не работала. Озвучку провёл ии.