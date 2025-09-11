Французская актриса озвучки Лары Крофт подала в суд на Aspyr из-за использования ИИ для копирования ее голоса

Французская актриса Франсуаза Кадоль, которая озвучивала Лару Крофт на французском в оригинальных играх серии Tomb Raider и Анджелину Джоли в фильмах, подала в суд на Aspyr из-за ремастеров Tomb Raider 4-5-6. Кадоль обвиняет Aspyr в использовании ИИ для копирования её голоса без разрешения и без предупреждения фанатов о том, что в играх используется озвучка, созданная искусственным интеллектом. В её иске утверждается, что Aspyr "вводит потребителей в заблуждение", а фанаты "возмущены" тем, что ее голос, вероятно, был клонирован.

Поклонники заподозрили неладное сразу после выхода обновления для сборника в августе. Обратив внимание на низкое качество озвучки в обучающей части игры, французские фанаты пришли к выводу, что голос Кадоль был воссоздан с помощью ИИ без ее участия. Они связались с актрисой, чтобы предупредить ее, и та начала собственное расследование.

Актриса выразила благодарность сообществу, назвав фанатов "хранителями голосов".

Очень быстро покупатели сборника поняли, что голос Лары Крофт, которая дает игровые инструкции, принадлежит не мне. Это вызвало настоящий переполох в сообществе.

Ранее Aspyr уже столкнулась с аналогичной критикой со стороны бразильских фанатов. После того как актриса Лене Бастос публично высказалась против использования своего голоса, компания связалась с ней и пообещала удалить сгенерированные ИИ реплики в следующем патче. В своем заявлении Aspyr возложила вину на "внешнего партнера по разработке", который, без ведома и одобрения студии, использовал ИИ для редактирования оригинальной озвучки. Вероятно, то же самое произошло и с французским дубляжом.