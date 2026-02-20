GOG-версия сборника Tomb Raider IV-VI Remastered получила патч 1.0.2a

Сборник Tomb Raider IV–VI Remastered в магазине GOG обновился до версии 1.0.2a. Апдейт уже можно скачать через клиент GOG Galaxy или в виде автономного офлайн-инсталлера. Ранее версия в GOG значительно отставала от Steam и консолей по количеству исправлений. Обновление 1.0.2a синхронизирует GOG с актуальным состоянием игры на других платформах, включая все правки из патчей № 1 и 2.

Tomb Raider IV–VI Remastered — это цифровое переиздание классической трилогии (The Last Revelation, Chronicles и The Angel of Darkness.), выпущенное в феврале 2025 года. Ремастер предлагает современный набор технических улучшений: визуальный ряд обновлен, окружение стало детальнее, модели персонажей — качественнее, а артефакты воссозданы с нуля с сохранением стиля оригиналов. Для любителей ностальгии оставили возможность мгновенного переключения на «старую» графику.

Помимо визуальных улучшений, коллекция предлагает обновленное управление: можно выбрать аутентичную «танковую» механику или современную схему. Среди прочих доработок — шкала здоровья боссов, поддержка достижений (трофеев) и ряд улучшений интерфейса. Благодаря этим доработкам игровой процесс в классических частях Tomb Raider стал более комфортным и современным