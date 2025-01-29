Новые трейлеры Tomb Raider 4-5-6 Remastered демонстрируют наряды Лары Крофт и возможности камеры

В следующем месяце вернется самый известный искатель приключений в видеоиграх. Лара Крофт отправится в еще одно приключение с коллекцией Tomb Raider 4-5-6 Remastered, которая выйдет 14 февраля 2025 г.

Недавно создатели выпустили два новых трейлера. В первом показаны многочисленные наряды, которые Лара сможет носить в этих трех ремастеринговых историях.

Игроки также получат доступ к Flyby Camera Maker — инструменту для создания динамичных кинематографических кадров с возможностью размещения до 20 камер на пути, чтобы увеличить количество кадров.

И последнее, но не менее важное: в Tomb Raider 4-5-6 Remastered появятся счетчик боеприпасов для каждого оружия, новые анимации, возможность пропускать кат-сцены и чит-коды.