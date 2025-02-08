Новый трейлер сборника Tomb Raider IV-VI Remastered

Компания Aspyr совместно с Crystal Dynamics выпустила трейлер ремастера Tomb Raider IV–VI.

В коротком ролике представлен фрагмент из игры «Tomb Raider: Chronicles», где игроки могут увидеть знакомую головоломку с птицами, действие которой разворачивается в Риме.

В коллекцию войдут игры «The Last Revelation» (1999), «Chronicles» (2000) и «The Angel of Darkness» (2003). Обновлённые версии игр будут включать улучшенную графику и современные функции.

Обновлённые версии игр о Ларе Крофт будут доступны с 14 февраля на платформах РС, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox.