Новый трейлер Tomb Raider IV-V-VI Remastered демонстрирует сражения с боссами

Компания Aspyr представила новый трейлер к игре Tomb Raider IV-V-VI Remastered, продемонстрировав напряженные бои с боссами, которые ожидают игроков в трех классических играх серии.
Сборник включает обновленные версии The Last Revelation, Chronicles и The Angel of Darkness. Игроков ждут улучшенная графика, переработанные модели персонажей и поддержка современных платформ.
Tomb Raider IV-V-VI Remastered поступит в продажу 14 февраля 2025 года. Игра будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК через Steam, Epic Games Store и GOG.
Ждём, мне больше интересно как исправят Angel of Darkness, уж больно она недоработанная с неудобной камерой вышла в 2003г
Там целых кусков сюжета увы не хватает, недоработанная система выбора вариантов ответов и решений, и наспех вырезанные прокачка и покупка предметов
Думаю из вырезанного ничего не вернут в ремастер, но а управление, камеру, вот надеюсь исправят.
Думаю будет два варианта управления, классика и новое
Помню играл я в них на дримкасте 70 лет назад. Так и не смог пройти. Слишком сложно там все было.
Если ремастируют следующую трилогию, куплю обязательно.
Врешь
Жаль что нормального управления так и не завезут. И тут оно будет такое же, как в первом сборнике
Мне больше повезло. Я в такое не играю
Можно и не писать если не играешь)
Там весь левелдизайн и загадки заточены под танковое управление, поэтому они его и оставили.
Это мы ждём, спасибо разрабам
GamesVoice тут тоже в комплекте?
Надеюсь для Angel of Darkness будет что-нибудь из вырезанного контента, если уж не с полной интеграцией в игру на манер Shadowman, то хотя бы просто бы увидеть их в отделе бонусов, как в недавнем Soul Reaver
А вы говорите игры юбисофт конвейер.
уже тогда стрельба казалась калом с автоприцелом
что мешало сделать как в макспейне тех же лет
Отсутствие бюджетов? Может движок был неприспособлен под такое. Ну и на консоли (тех лет) такой шутинг сложно было бы портировать, даже с автонаведением.
Ps
Ребята из Aspyr явно не будут ничего править в геимплее своих ремастеров.
Какой шутинг? В сифонах стрельбы и механик больше чем в ларке, а играется нормально.
круто! Надеюсь что "фильмов" по этим Шедеврам больше никогда НИКОГДА не выйдет! Это недоразумение, а не фильмы!!!
причём тут вообще фильмы?
ну просто фильмы снимали по оригинальным частям - старым
В плейграунде всё стабильно)))
я ж говорил, что аниме и повесткавойны вас доканают
томбрайдер ему не нравится, о бой,
Do You Know Who I Am?
я недавно смотрел все 3 части, 1 часть ну ещё что-то как-то может, вторая никакущая, а ту что вышла в 18 году я закрыл после 13 минут просмотра