Новый трейлер Tomb Raider IV-V-VI Remastered демонстрирует сражения с боссами

Компания Aspyr представила новый трейлер к игре Tomb Raider IV-V-VI Remastered, продемонстрировав напряженные бои с боссами, которые ожидают игроков в трех классических играх серии.

Сборник включает обновленные версии The Last Revelation, Chronicles и The Angel of Darkness. Игроков ждут улучшенная графика, переработанные модели персонажей и поддержка современных платформ.

Tomb Raider IV-V-VI Remastered поступит в продажу 14 февраля 2025 года. Игра будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК через Steam, Epic Games Store и GOG.