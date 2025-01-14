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Tomb Raider 4-5-6 Remastered 14.02.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.5 37 оценок

Новый трейлер Tomb Raider IV-V-VI Remastered демонстрирует сражения с боссами

butcher69
Новости

Компания Aspyr представила новый трейлер к игре Tomb Raider IV-V-VI Remastered, продемонстрировав напряженные бои с боссами, которые ожидают игроков в трех классических играх серии.

Сборник включает обновленные версии The Last Revelation, Chronicles и The Angel of Darkness. Игроков ждут улучшенная графика, переработанные модели персонажей и поддержка современных платформ.

Tomb Raider IV-V-VI Remastered поступит в продажу 14 февраля 2025 года. Игра будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК через Steam, Epic Games Store и GOG.

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Комментарии: 24
Ваш комментарий
SkyGame

Ждём, мне больше интересно как исправят Angel of Darkness, уж больно она недоработанная с неудобной камерой вышла в 2003г

3
Dark Corsair

Там целых кусков сюжета увы не хватает, недоработанная система выбора вариантов ответов и решений, и наспех вырезанные прокачка и покупка предметов

0
SkyGame Dark Corsair

Думаю из вырезанного ничего не вернут в ремастер, но а управление, камеру, вот надеюсь исправят.

0
Карен и Элита SkyGame

Думаю будет два варианта управления, классика и новое

0
MаnGo

Помню играл я в них на дримкасте 70 лет назад. Так и не смог пройти. Слишком сложно там все было.

1
брaтанчик

Если ремастируют следующую трилогию, куплю обязательно.

1
MаnGo

Врешь

-2
Stas776

Жаль что нормального управления так и не завезут. И тут оно будет такое же, как в первом сборнике

0
K0t Felix

Мне больше повезло. Я в такое не играю

-2
Челодой моловек 94 K0t Felix

Можно и не писать если не играешь)

0
GayFish

Там весь левелдизайн и загадки заточены под танковое управление, поэтому они его и оставили.

0
Gelyr

Это мы ждём, спасибо разрабам

0
Sp1Ls

GamesVoice тут тоже в комплекте?

0
Dark Corsair

Надеюсь для Angel of Darkness будет что-нибудь из вырезанного контента, если уж не с полной интеграцией в игру на манер Shadowman, то хотя бы просто бы увидеть их в отделе бонусов, как в недавнем Soul Reaver

0
Рикочико

А вы говорите игры юбисофт конвейер.

-1
Kostya Bashmakov

уже тогда стрельба казалась калом с автоприцелом

что мешало сделать как в макспейне тех же лет

-2
Danny Lamb

Отсутствие бюджетов? Может движок был неприспособлен под такое. Ну и на консоли (тех лет) такой шутинг сложно было бы портировать, даже с автонаведением.

Ps
Ребята из Aspyr явно не будут ничего править в геимплее своих ремастеров.

0
Pravdarub Danny Lamb

Какой шутинг? В сифонах стрельбы и механик больше чем в ларке, а играется нормально.

0
Фанат Миты

круто! Надеюсь что "фильмов" по этим Шедеврам больше никогда НИКОГДА не выйдет! Это недоразумение, а не фильмы!!!

-9
rtnrwv

причём тут вообще фильмы?

2
Фанат Миты rtnrwv

ну просто фильмы снимали по оригинальным частям - старым

-3
Бомбящий игрок rtnrwv

В плейграунде всё стабильно)))

1
AnimeKillMen

я ж говорил, что аниме и повесткавойны вас доканают

томбрайдер ему не нравится, о бой,

Do You Know Who I Am?

2
Фанат Миты AnimeKillMen

я недавно смотрел все 3 части, 1 часть ну ещё что-то как-то может, вторая никакущая, а ту что вышла в 18 году я закрыл после 13 минут просмотра

-1