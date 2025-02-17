Пиковый онлайн Tomb Raider 4-5-6 Remastered почти вдвое меньше, чем у первой трилогии ремастеров

Tomb Raider 4-5-6 Remastered доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch с пятницы, 14 февраля. Как и в первый сборник ремастеров, этот отличается улучшенной графикой, модернизированным управлением и фоторежимом. Однако, несмотря на положительные оценки, второй сборник ремастеров привлёк меньше игроков, чем первый.

90 процентов всех отзывов пользователей (425) являются положительными, что даёт «очень положительный» рейтинг. При этом пиковое количество пользователей онлайн Tomb Raider 4-5-6 Remastered вскоре после запуска составило 3893 (по данным SteamDB), в то время как Tomb Raider 1-2-3 Remastered на пике привлекла почти двое больше игроков – 6789.