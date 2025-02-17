Пиковый онлайн Tomb Raider 4-5-6 Remastered почти вдвое меньше, чем у первой трилогии ремастеров

Tomb Raider 4-5-6 Remastered доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch с пятницы, 14 февраля. Как и в первый сборник ремастеров, этот отличается улучшенной графикой, модернизированным управлением и фоторежимом. Однако, несмотря на положительные оценки, второй сборник ремастеров привлёк меньше игроков, чем первый.
90 процентов всех отзывов пользователей (425) являются положительными, что даёт «очень положительный» рейтинг. При этом пиковое количество пользователей онлайн Tomb Raider 4-5-6 Remastered вскоре после запуска составило 3893 (по данным SteamDB), в то время как Tomb Raider 1-2-3 Remastered на пике привлекла почти двое больше игроков – 6789.
потому что самая слабая трилогия. Ждем самую лучшую следующую.
Этот ремастер вышел для ностальгии, а не для зарабатывания лавэ. Поздно вышел. Года так ДО 2010-12 чуть бодрее бы зашло, а сейчас, когда есть вполне недурная альтернативная трилогия....
Ну, люди просекли, что, что с слегка модернизированным управлением, что уж тем более оригинальным "танковым" управлением, играть в это просто нынче очень душно, неприятно, неудобно и другие негативные не.
И что с годами ни разработчики, ни мододелы, не дошли до того чтобы наплевать на всю фигню вроде "это поломает оригинальные механики, передвижение строго по кубам, игра станет проще, станет не интересной" и просто занести в игру человеческое современное управление, квик сейв/лоад систему и всё это как дополнительные опции.
Поэтому так и получается, что играть в это мало кто будет, только некоторые из чувства ностальгии и некоторые для общего познания, и то лишь зайти и посмотреть "а как оно там было".
Им много кто всегда говорил после релиза первого сборника: ну посмотрите вы на старую игру Rune и её систему мувмента. Ладно, не хотите смотреть на игры слегка новее оригинальной Ларки? посмотрите на тот же старый Гарри Поттер 1 на пк, у которого кривое управление с консоли без мышки и по направляющим, ну посмотрите вы как фанаты добавили туда нормальное управление мышкой и свободное перемещение персонажа, ну сделайте вы просто так же со своей игрой, вставьте это как дополнительную опцию, чтобы кто хотел мог играть так, а кто не хотел играл по старому. Они же решили забить на это, и результат как говорится "оказался предсказуем".
Управление это просто большая ж....и как у нас в детстве хватало терпения играть и получать удовольствие.
А шо такое Дмитрий Иванович что то вашем охот хозяйстве онлайн маленький
Underworld я б хотел поиграть в обновлённый. Очень классная игра и Лара прям там такая сочная)) просто секс и-огонь-бомба. Я думаю, наверно, так и будет - это следующая игра на очереди в качестве ремастера.
Почему ты думаешь, что именно Underworld следующая? До нее вышли еще две части.
Ремейк первой legend Underworld вот эту трилогию ждут думаю многие ,ибо в стиме версии кривые без перевода на консолях тоже новых нету. Ставил на днях вообще тема ,картинка особенно в underworld вообще вау для 2008 года.Особенно кружение под водой в первом уровне в 4К . Ждëм анонс думаю до перезапуска выйдет
Заступников Даурчика Овощебаза, или как там его, не видно, вот и нет пикового онлайна.
нахрен она нада с топорным управлением движения и раковым автоприцелом