Победителем февральского голосования "Выбор игроков PlayStation" стала Tomb Raider 4-6 Remastered

В феврале 2025 года Tomb Raider 4-6 Remastered стала победителем голосования PlayStation Players' Choice Award в номинации «Лучшая новая игра». Сборник ремастеров классических игр из серии Tomb Raider, созданный Saber Interactive и Aspyr Media, стал победителем по мнению игроков. Соответствующее сообщение было опубликовано в PlayStation Blog.

Среди номинантов значились такие игры, как Kingdom Come: Deliverance 2, Monster Hunter Wilds, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii и Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1.

В сборнике Tomb Raider 4-6 Remastered есть все, что нужно как для давних фанатов, так и для новичков. Здесь были улучшены визуальные эффекты, окружение и модели персонажей, но при этом сохранена эстетика оригинальных игр, созданных Core Design. Среди отличительных особенностей - возможность плавного переключения между классической и современной графикой, благодаря чему игроки могут выбирать между ностальгическими впечатлениями и обновленными визуальными эффектами.

Помимо графических улучшений, в сборнике представлено несколько обновлений качества жизни, включая полоски здоровья боссов, новые трофеи и достижения, а также обновленную систему управления. Кроме того, игроки могут вернуться к оригинальному управлению в стиле «танка» для более аутентичного ощущения старых времен.

Релиз Tomb Raider 4-6 Remastered состоялся 14 февраля на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC и Nintendo Switch.