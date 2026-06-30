Разработчики Tomb Raider признались, что "убили" Лару Крофт из-за усталости от серии

Разработчики оригинальной Tomb Raider из студии Core Design признались, что решили «убить» Лару Крофт в Tomb Raider: The Last Revelation из-за усталости от бесконечной работы над серией.

Об этом стало известно из книги The Making of Tomb Raider: 1997–2000. По словам сценариста и дизайнера Энди Сэндхэма, команда была настолько утомлена, что хотела поставить точку в истории героини. Он написал сюжет с гибелью Лары, рассчитывая, что руководство не дочитает документ до конца — однако позже продюсеры были шокированы, увидев финальную сцену.

Впрочем, другие разработчики утверждают, что смерть Лары никогда не планировалась окончательной. По словам дизайнера Ричарда Мортона, команда просто не знала, как закончить игру, а возвращение героини было задумано уже в следующем проекте для PlayStation 2. Именно поэтому её гибель не показали напрямую.

Программист Том Скатт также подтвердил, что на решение повлияло эмоциональное выгорание команды. По его словам, многие надеялись, что после такого финала им больше не придётся делать новые Tomb Raider.

Однако этим история не закончилась. Core Design продолжила ежегодно выпускать новые части серии, включая Tomb Raider: Chronicles и Tomb Raider: The Angel of Darkness.