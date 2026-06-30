Разработчики Tomb Raider признались, что "убили" Лару Крофт из-за усталости от серии

Разработчики оригинальной Tomb Raider из студии Core Design признались, что решили «убить» Лару Крофт в Tomb Raider: The Last Revelation из-за усталости от бесконечной работы над серией.
Об этом стало известно из книги The Making of Tomb Raider: 1997–2000. По словам сценариста и дизайнера Энди Сэндхэма, команда была настолько утомлена, что хотела поставить точку в истории героини. Он написал сюжет с гибелью Лары, рассчитывая, что руководство не дочитает документ до конца — однако позже продюсеры были шокированы, увидев финальную сцену.
Впрочем, другие разработчики утверждают, что смерть Лары никогда не планировалась окончательной. По словам дизайнера Ричарда Мортона, команда просто не знала, как закончить игру, а возвращение героини было задумано уже в следующем проекте для PlayStation 2. Именно поэтому её гибель не показали напрямую.
Программист Том Скатт также подтвердил, что на решение повлияло эмоциональное выгорание команды. По его словам, многие надеялись, что после такого финала им больше не придётся делать новые Tomb Raider.
Однако этим история не закончилась. Core Design продолжила ежегодно выпускать новые части серии, включая Tomb Raider: Chronicles и Tomb Raider: The Angel of Darkness.
если нравится эксплоринг и исследования, а не пиу пиу трататата как в идиотской второй части, то четвёрка лучшая по эксплорингу по сей день во всей серии, и она самая атмосферная и каноничная, т.к. именно в ней ты занимаешься именно расхищением египетских именно гробниц, а не грабишь лувры, корованы и вообще ведёшь себя как 007
так конечно такой кал сделать с настолько убогим управлением, будет тебе и выгорание, даже сами разрабы мучились от своей поделки
Они решили слить, а не убить. Вот Юбисофт круто убили Дезмонда и Альтаира, и теперь не знаю что с серией делать.
в интересном анимационном фильме это таки произошло
лошки на разрабах, можно сделать ларку не только прыгающей по данжам, можно добавить часть как в фильмах бонда, только она будет выбивать деньги на свои экспедиции и так далее, можно не только это, можно много чего добавить, было бы желание, можно вообще ее к принцу персии отправить в качестве колабы, нашла бы она артефакт в гробнице, который бы ее закинул к нему, можно много чего напридумать, но разрабы делают +- одно и тоже и горят с этого, много чего можно придумать.