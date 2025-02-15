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Tomb Raider 4-5-6 Remastered 14.02.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.7 73 оценки

Сборник ремастеров Tomb Raider IV-VI взломали

Serious Ash
Новости

Коллекция классики оказалась в сети одновременно с релизом

14 февраля на ПК и консолях вышел сборник ремастеров Tomb Raider IV-VI. В набор вошли игры с четвертой по шестую: The Last Revelation, Chronicles и The Angel of Darkness. Пираты взломали переиздание через считанные минуты после релиза.

Коллекция Tomb Raider IV-VI Remastered не была защищена никакой защитой на манер Denuvo или чего-то подобного, поэтому пираты управились быстро.

В переиздании авторы улучшили графику, усовершенствовали управление, добавили фоторежим и достижения. На консолях сборник Tomb Raider IV-VI Remastered доступен за $30 (2,7 тыс. рублей по курсу ЦБ без НДС), а в Steam — за 1100 рублей.

Сборник Tomb Raider IV-VI Remastered вышел на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Переиздание выпустили с русской озвучкой и субтитрами. Разработкой ремастеров занималась студия Aspyr.

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-12
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
MNM 1985

)

33
K0t Felix

)

3
Бомбящий игрок

Не взломали, а подменили эмулятором от goldberg и сняли привязку через steamless. А вообще, игра в gogе. На скрине gog версия (установщик).

7
Serious Ash

Thanks to RUNE for the Files & Crack and GoldBerg for Emu.

А в целом... Игра вышла и её можно заценить даже бесплатно. Весь смысл этой новости, расслабься.

-1
Бомбящий игрок Serious Ash

Сам расслабься и ты наверно не понял. Я пишу как есть, ты написал бесполезную новость ради бонусов и не более. Игра вышла в ГОГЕ без защиты, я скрин прикрепил для чего? Чтобы оттуда скачать не оплачивая. Rune хренью занимается, её вообще можно взломать через steamless, а потом goldberg for emu ставить (подменяя steam_api64.dll).

4
Serious Ash Бомбящий игрок

Чуть что сразу же бонусы =) Еще таблетки предложи... Все знают поголовно, что такое Steamless(и особенно как пользоваться) и качают игры только с GOG?

-4
Бомбящий игрок Serious Ash

Я факты написал.
Качают. Прикинь? Да и с других сайтов, где чисто гог установщики заливают.

Еще таблетки предложи...

Ты догадался, иди попей таблетки.

0
Serious Ash Бомбящий игрок

Могу тебе такие же в обратку накидать:

Где ни слова про GOG, как и в описании самой раздачи. А это известные трекеры.

Эта новость была - два в одном: игра вышла и народ уже сам пускай решает, каким способом забрать и поиграть.

Ты догадался, иди попей таблетки.

Зачем? У меня ничего не бомбит по этому поводу =) Моя миссия успешно выполнена.

-2
Шрек и осел vs CD Project

По виду комплексная база, но даже улучшенное управление не спасает лично меня... Обгадил потолок пытаясь прыгать с разворотами и бросил на первой части... Эх

2
Walkan90

Ждем сборник 7-9. Обновленную Легенду очень хочется

2
Карен и Элита

И чтобы эти части были на движке от Shadow of the Tomb Raider. ну или от Tomb Raider 2013.Тогда будет толк в графоне и в многом другом.

0
SkyGame Карен и Элита

Едва ли будет такое, Angel of Darkness мало изменений в графике, думается если будет рамастер других частей, там только текстурки подправят и какие-то мелочи.

0
Night Driving Avenger

А че там взламывать, игра и так без защиты и вышла в ГОГ, установщики почти сразу на ГОГ-Геймс, Фри ГОГ геймс и ГОГ Фан появляются.

0
Despot_Aspid

??? Игра в GOG'e, какой нах взлом?..

0
Карен и Элита

Например ты скачал пиратку или лицуху купил, Лицухе требуется ключ активации. А на пиратке уже активирован ключ лицензии. Может это имеется ввиду взлом.

0
symp1ex Карен и Элита

Не, это буквально происходит так: покупаешь игру в Гоге, скачиваешь установщик, заливаешь его на трекер. Поздравляю, теперь ты у Мамы взломщик игр.

1
kotasha

Кто ни будь объяснит что там взламывать то лол, тем более есть чистая версия с гога, ладно бы взломали какую ни будь игру с денувой а не то что пустышка новость 0 полезности.

0
Бомбящий игрок

Если снизу ты читал комменты, то это ради бонусов.

0
kotasha Бомбящий игрок

Бонусы порезали в 2 раза он копипаст публикует, оставили только авторским статьям x3.

-1
Serious Ash kotasha

Так точно! Таких новостюх, наверное, надо штук 10 минимум в день(с камазом плюсиков), чтобы хоть немного почувствовать навар.

Джек пускай расскажет... Он точно в курсе =)

0
Serious Ash Бомбящий игрок

И прилетела птица обломинго, да? =))

-1
bohdan2015

4-6 лучше 1-3 ?

0
Фанат Миты

с учётом таких низких системных требований, выпуск только на 10, а не на ранние версии это позор!

-4
антон фекалисимо

нужен ремейк а не ремастер, тяжело играть с такими полигонами и рожой этой 40-калетней кабылы

-26
Wing42

И сразу после этого комментария ты побежал на порнхаб гуглить неприличности по своему любимому майнкрафту, который твоя жизнь.

5