Сборник ремастеров Tomb Raider IV-VI взломали

Коллекция классики оказалась в сети одновременно с релизом

14 февраля на ПК и консолях вышел сборник ремастеров Tomb Raider IV-VI. В набор вошли игры с четвертой по шестую: The Last Revelation, Chronicles и The Angel of Darkness. Пираты взломали переиздание через считанные минуты после релиза.

Коллекция Tomb Raider IV-VI Remastered не была защищена никакой защитой на манер Denuvo или чего-то подобного, поэтому пираты управились быстро.

В переиздании авторы улучшили графику, усовершенствовали управление, добавили фоторежим и достижения. На консолях сборник Tomb Raider IV-VI Remastered доступен за $30 (2,7 тыс. рублей по курсу ЦБ без НДС), а в Steam — за 1100 рублей.

Сборник Tomb Raider IV-VI Remastered вышел на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Переиздание выпустили с русской озвучкой и субтитрами. Разработкой ремастеров занималась студия Aspyr.