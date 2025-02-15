Сборник ремастеров Tomb Raider IV-VI взломали

Коллекция классики оказалась в сети одновременно с релизом
14 февраля на ПК и консолях вышел сборник ремастеров Tomb Raider IV-VI. В набор вошли игры с четвертой по шестую: The Last Revelation, Chronicles и The Angel of Darkness. Пираты взломали переиздание через считанные минуты после релиза.
Коллекция Tomb Raider IV-VI Remastered не была защищена никакой защитой на манер Denuvo или чего-то подобного, поэтому пираты управились быстро.
В переиздании авторы улучшили графику, усовершенствовали управление, добавили фоторежим и достижения. На консолях сборник Tomb Raider IV-VI Remastered доступен за $30 (2,7 тыс. рублей по курсу ЦБ без НДС), а в Steam — за 1100 рублей.
Сборник Tomb Raider IV-VI Remastered вышел на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Переиздание выпустили с русской озвучкой и субтитрами. Разработкой ремастеров занималась студия Aspyr.
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Не взломали, а подменили эмулятором от goldberg и сняли привязку через steamless. А вообще, игра в gogе. На скрине gog версия (установщик).
Thanks to RUNE for the Files & Crack and GoldBerg for Emu.
А в целом... Игра вышла и её можно заценить даже бесплатно. Весь смысл этой новости, расслабься.
Сам расслабься и ты наверно не понял. Я пишу как есть, ты написал бесполезную новость ради бонусов и не более. Игра вышла в ГОГЕ без защиты, я скрин прикрепил для чего? Чтобы оттуда скачать не оплачивая. Rune хренью занимается, её вообще можно взломать через steamless, а потом goldberg for emu ставить (подменяя steam_api64.dll).
Чуть что сразу же бонусы =) Еще таблетки предложи... Все знают поголовно, что такое Steamless(и особенно как пользоваться) и качают игры только с GOG?
Я факты написал.
Качают. Прикинь? Да и с других сайтов, где чисто гог установщики заливают.
Ты догадался, иди попей таблетки.
Могу тебе такие же в обратку накидать:
Где ни слова про GOG, как и в описании самой раздачи. А это известные трекеры.
Эта новость была - два в одном: игра вышла и народ уже сам пускай решает, каким способом забрать и поиграть.
Зачем? У меня ничего не бомбит по этому поводу =) Моя миссия успешно выполнена.
По виду комплексная база, но даже улучшенное управление не спасает лично меня... Обгадил потолок пытаясь прыгать с разворотами и бросил на первой части... Эх
Ждем сборник 7-9. Обновленную Легенду очень хочется
И чтобы эти части были на движке от Shadow of the Tomb Raider. ну или от Tomb Raider 2013.Тогда будет толк в графоне и в многом другом.
Едва ли будет такое, Angel of Darkness мало изменений в графике, думается если будет рамастер других частей, там только текстурки подправят и какие-то мелочи.
А че там взламывать, игра и так без защиты и вышла в ГОГ, установщики почти сразу на ГОГ-Геймс, Фри ГОГ геймс и ГОГ Фан появляются.
??? Игра в GOG'e, какой нах взлом?..
Например ты скачал пиратку или лицуху купил, Лицухе требуется ключ активации. А на пиратке уже активирован ключ лицензии. Может это имеется ввиду взлом.
Не, это буквально происходит так: покупаешь игру в Гоге, скачиваешь установщик, заливаешь его на трекер. Поздравляю, теперь ты у Мамы взломщик игр.
Кто ни будь объяснит что там взламывать то лол, тем более есть чистая версия с гога, ладно бы взломали какую ни будь игру с денувой а не то что пустышка новость 0 полезности.
Если снизу ты читал комменты, то это ради бонусов.
Бонусы порезали в 2 раза он копипаст публикует, оставили только авторским статьям x3.
Так точно! Таких новостюх, наверное, надо штук 10 минимум в день(с камазом плюсиков), чтобы хоть немного почувствовать навар.
Джек пускай расскажет... Он точно в курсе =)
И прилетела птица обломинго, да? =))
4-6 лучше 1-3 ?
с учётом таких низких системных требований, выпуск только на 10, а не на ранние версии это позор!
нужен ремейк а не ремастер, тяжело играть с такими полигонами и рожой этой 40-калетней кабылы
И сразу после этого комментария ты побежал на порнхаб гуглить неприличности по своему любимому майнкрафту, который твоя жизнь.