Созданием русской локализации для Tomb Raider 4-5-6 Remastered занималась студия GamesVoice

Как стало известно, создание полной русской локализации сборника Tomb Raider 4-5-6 Remastered, так же как и Tomb Raider 1-2-3 Remastered, вновь занималась студия GamesVoice. По всей видимости разработчики из Aspyr остались довольны работой с GamesVoice, поэтому студии продолжили сотрудничество и при разработке второго сборника приключей Лары Крофт.

В GamesVoice отметили, что это был довольно масштабный проект, поскольку помимо прочего, с нуля переводился весь текст. Роль Лары Крофт вновь озвучила Елена Соловьева. В свою очередь GamesVoice поблагодарили студию RavenCat за организацию записей и режиссуру.

Сборник Tomb Raider 4-5-6 Remastered доступен на PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.