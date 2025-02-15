Созданием русской локализации для Tomb Raider 4-5-6 Remastered занималась студия GamesVoice

Как стало известно, создание полной русской локализации сборника Tomb Raider 4-5-6 Remastered, так же как и Tomb Raider 1-2-3 Remastered, вновь занималась студия GamesVoice. По всей видимости разработчики из Aspyr остались довольны работой с GamesVoice, поэтому студии продолжили сотрудничество и при разработке второго сборника приключей Лары Крофт.
В GamesVoice отметили, что это был довольно масштабный проект, поскольку помимо прочего, с нуля переводился весь текст. Роль Лары Крофт вновь озвучила Елена Соловьева. В свою очередь GamesVoice поблагодарили студию RavenCat за организацию записей и режиссуру.
Сборник Tomb Raider 4-5-6 Remastered доступен на PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Ну вообще шикарно. Они лучшие, что уже не раз доказывали.
Ну круто же. Молодцы.
Молодцы! Скорее бы что-то более масштабное и новое начали переводить.
Надеюсь, что и в ТРЕТЬЕМ сборнике (Legend, Anniversary, Underworld) будет озвучка от GamesVoice!
Ну (если память мне не изменяет) вообще-то эти части были озвучены уже Новым Диском(помним таких? ^_^)... короче - там была локализация, т.ч. станет вопрос её адаптации .
новый диск дублировал и 4-5-6 части. озвучку как раз не имели 1-2-3 так как они в России не издавались в 90х. Да и для этого нового ремастера 4-5-6 не было нужды в новой озвучке можно было с нового диска портировать. но и новая озвучка не хуже.
судя по тому, что GV локализовывали недавнее релизы от Aspyr, они взяли их в оборот, и те теперь будут вообще всё переводить. так что не волнуйся
Фон Кроя не так себе представлял, какой то он в новой графике плюшевый стал, но хорошо что хоть не Филимонов его озвучил в этот раз
На озвучку плевать, но за ребят рад.
Теперь киприотам из гсц осталась голову из задницы вынуть, и обратиться к ним же.
Круто, что привлекают уже на оф озвучку их.
На PS1 томб райдер пиратки почему то шли с французской озвучкой, мне она запомнилась.
оно и заметно особенно в 6 части в диалогах
Если холмы не будут содрогаться от перегрузок... Ремастер будет провалом. // Максим Симаков
видимо, GamesVoice работает быстрее если платят лучше
Так там полноценный договор на исполнение услуги идет, где есть конечная дата сдачи. А то, что собирают на донатах это уже в остальное свободное время делается.
а вот это и не правильно, донаты надо собирать так же, при этом нужно четко оговаривать сроки выхода озвучки, если сумма будет набрана. Да подписать договор со всеми, кто донатил они не смогут, но вербально, дата выхода озвучки, должна быть сказана заранее, и должна быть соблюдена, +- месяц, чтобы люди понимали на что деньги дают и в какие сроки это будет реализовано. А не как сейчас, собирают бабки, потом по 2-3 года делают озвучки на игры, где диалогов на час суммарно, типа деда космического, при этом, изначально ставя сроки по пол года
"В неофициальных переводах возникают технические трудности, из-за которых никто не может с точностью сказать дату релиза.
А в официальных заказах достаточно перевести и озвучить игру, после чего файлы передаются разработчикам"