Студия Aspyr выпустила релизный трейлер сборника ремастеров Tomb Raider IV-VI Remastered

Студия Aspyr выпустила релизный трейлер нового сборника ремастеров серии Tomb Raider — Tomb Raider IV-VI Remastered. В сборник вошли следующие части: Tomb Raider 4: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles и Tomb Raider: The Angel of Darkness.
Как и в случае с предыдущими ремастерами, игры получили улучшенную графику и управление, исправленные баги, а также новый фоторежим с возможностью пролета камеры. Игроки смогут переключать между обновленной графикой и классическим видом. Все игры полностью переведены на русский язык.
Особое внимание уделено переработке Tomb Raider: The Angel of Darkness, которая в оригинале страдала от багов и вырезанного контента. Сборник доступен в Steam за 990 рублей с ограниченной по времени скидкой.
Вот теперь стало интересно, а всю 3логию Anniversary+Legend+Underworld будут делать? Ибо там в одном из них было ДЛС про дубликатора Лару и оно относительно долгое, правда как было Эксом Хбокса , так и осталось, что тупо блин... (подобная приколюха в Принце персии 2008 -_- , где после финала игры, оказывается была еще ГЛАВА целая и она пошла тупо эксом ХБОКС, что прям очень тупо).
Если делают ремастер или ремейк, то должны все длс паковать в релиз. Исключение, если только что-то портировать с консоли на пк очень дорого
Если будут ремастерить с консольной версии то может и сделают. А если с пк то вряд ли.
Неплохой ремастер от фанатов для фанатов.
фигасе там текст и озвучка на русском 👍
графон норм такой
Играю прям сейчас в Angel of darkness. Какое было поганое управление такое и осталось. Ток быстрое сохранение\загрузка и спасают.
Эта часть по-моему мало и по графики изменили, хотя можно было заменить текстурки мутные, нпс заменить на модели получше
Может быть. Я просто начиная с нее в серию начал играть, Но из-за убогого управления так в детстве и не прошел, и потом еще долго серию стороной обходил, думая что там все так же плохо.
Ей нужен полноценный ремейк, а не деревянный ремастер.
Походу ты не видел сборники от Konami, вот кто самые настоящие бездари которые могут древнее го*но мамонта за фул прайс пытаться втюхать.
почему они ленивые объяснять ты конечно не будешь, ведь судя по нику , аве и твоим комментам ты просто занимаешься троллнгом
так конами вроде как порты выпустили, а не ремастеры.
вышла
уже скачал на русторке