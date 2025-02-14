Студия Aspyr выпустила релизный трейлер сборника ремастеров Tomb Raider IV-VI Remastered

Студия Aspyr выпустила релизный трейлер нового сборника ремастеров серии Tomb Raider — Tomb Raider IV-VI Remastered. В сборник вошли следующие части: Tomb Raider 4: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles и Tomb Raider: The Angel of Darkness.

Как и в случае с предыдущими ремастерами, игры получили улучшенную графику и управление, исправленные баги, а также новый фоторежим с возможностью пролета камеры. Игроки смогут переключать между обновленной графикой и классическим видом. Все игры полностью переведены на русский язык.

Особое внимание уделено переработке Tomb Raider: The Angel of Darkness, которая в оригинале страдала от багов и вырезанного контента. Сборник доступен в Steam за 990 рублей с ограниченной по времени скидкой.