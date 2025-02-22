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Tomb Raider 4-5-6 Remastered 14.02.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8 95 оценок

Студия GamesVoice показала актеров, участвующих в дубляже сборника Tomb Raider IV-VI Remastered

butcher69
Новости

Студия GamesVoice представила актеров, участвовавших в дубляже сборника Tomb Raider IV-VI Remastered. В проекте было задействовано 39 голосов, и одной из отличительных черт работы стали акценты, которые были подобраны в соответствии с авторской задумкой.

В роли Лары Крофт вновь выступила Елена Соловьёва. Данный сборник включает в себя ремастеринг классических игр серии, и обновленный дубляж придаёт им новый уровень погружения.

В проекте было задействовано 39 голосов, а отличительной чертой этой работы можно назвать акценты, которые мы постарались передать в соответствии с авторской задумкой. Напомним, что роль расхитительницы гробниц Лары Крофт вновь исполнила Елена Соловьёва.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Ely Maze

Для тех кто будет спрашивать "Да лучше бы для других игр озвучку делали"

Отвечаю: Это официальный заказ то есть это не пиратская озвучка а лицензионная студия не только пиратские озвучки делает но и по заказу разных игровых студий

Как пример прошлая трилогия Tomb Raider или недавний ремастер Legacy of Kain ну и еще игра Black book

1
Gibkan

Топовая озвучка. Я рад что именно они взялись за перевод. Надеюсь скоро перевод ГТА СА выкатят, и возможно в будущем переведут РДР2 - это было бы легендарно. Но цена перевода РДР 2 тоже легендарна +15 мультов.

0
SaintsEagle

а зачем

-7
Tommy.

чтоб ты спросил

5