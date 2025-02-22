Студия GamesVoice показала актеров, участвующих в дубляже сборника Tomb Raider IV-VI Remastered

Студия GamesVoice представила актеров, участвовавших в дубляже сборника Tomb Raider IV-VI Remastered. В проекте было задействовано 39 голосов, и одной из отличительных черт работы стали акценты, которые были подобраны в соответствии с авторской задумкой.

В роли Лары Крофт вновь выступила Елена Соловьёва. Данный сборник включает в себя ремастеринг классических игр серии, и обновленный дубляж придаёт им новый уровень погружения.

В проекте было задействовано 39 голосов, а отличительной чертой этой работы можно назвать акценты, которые мы постарались передать в соответствии с авторской задумкой. Напомним, что роль расхитительницы гробниц Лары Крофт вновь исполнила Елена Соловьёва.