Студия GamesVoice показала актеров, участвующих в дубляже сборника Tomb Raider IV-VI Remastered

Студия GamesVoice представила актеров, участвовавших в дубляже сборника Tomb Raider IV-VI Remastered. В проекте было задействовано 39 голосов, и одной из отличительных черт работы стали акценты, которые были подобраны в соответствии с авторской задумкой.
В роли Лары Крофт вновь выступила Елена Соловьёва. Данный сборник включает в себя ремастеринг классических игр серии, и обновленный дубляж придаёт им новый уровень погружения.
В проекте было задействовано 39 голосов, а отличительной чертой этой работы можно назвать акценты, которые мы постарались передать в соответствии с авторской задумкой. Напомним, что роль расхитительницы гробниц Лары Крофт вновь исполнила Елена Соловьёва.
Для тех кто будет спрашивать "Да лучше бы для других игр озвучку делали"
Отвечаю: Это официальный заказ то есть это не пиратская озвучка а лицензионная студия не только пиратские озвучки делает но и по заказу разных игровых студий
Как пример прошлая трилогия Tomb Raider или недавний ремастер Legacy of Kain ну и еще игра Black book
Топовая озвучка. Я рад что именно они взялись за перевод. Надеюсь скоро перевод ГТА СА выкатят, и возможно в будущем переведут РДР2 - это было бы легендарно. Но цена перевода РДР 2 тоже легендарна +15 мультов.
а зачем
чтоб ты спросил