Tomb Raider 4-5-6 Remastered будет работать в 4K и 60 FPS на PS5 и Xbox Series X

Ожидание следующей игры серии Tomb Raider продолжается, и хотя пока неизвестно, насколько затянется это ожидание, у фанатов серии есть возможность пересмотреть полюбившуюся классику. Вслед за Tomb Raider 1-3 Remastered, созданием которой занималась Aspyr, на горизонте маячит Tomb Raider 4-6 Remastered, обещающая расширенную коллекцию игр второй трилогии серии. Теперь появилась дополнительная информация о том, чего стоит ожидать от сборника с технической стороны.

Ремастер обещает соответствовать современным стандартам: в интервью GamingBolt Мэттью Рэй, бренд-менеджер Aspyr, подтвердил, что на PS5 и Xbox Series X игра будет работать в 4K и 60 FPS. На Xbox Series S игроки могут ожидать разрешение 1440p при той же частоте кадров. Такие технические характеристики соответствуют high-end оборудованию и обеспечат плавность игрового процесса.

Релиз Tomb Raider 4-6 Remastered назначен на 14 февраля 2025 года. Сборник станет доступен на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.