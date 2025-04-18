Tomb Raider 4-5-6 Remastered получает первое крупное обновление с улучшениями и изменениями

Прошло более двух месяцев с момента релиза, и игроки задавались вопросом, когда же создатели Tomb Raider IV-VI Remastered выпустят первое обновление. Это произойдёт сегодня. Были подготовлены не только исправления ошибок, но и графические улучшения и несколько новых функций.

Общие изменения включают: новые наряды для Лары, больше опций и функций в фоторежиме, настройки яркости и ретро-фильтр, корректировки шрифтов в классической версии, множество мелких графических улучшений, исправления ошибок. Каждая часть игры также получила свои собственные модификации. Наиболее распространенными являются визуальные улучшения.

Важные изменения в первую очередь коснулись The Angel of Darkness — больше персонажей и предметов в высоком разрешении, введена физика волос для Лары и Куртиса, улучшена производительность и ускорена загрузка, добавлены классические элементы управления, исправлены ошибки, связанные с графикой, управлением и звуком, а также устранены сбои, которые возникали во время игры с PS4 на PS5. Полный список изменений доступен на официальном сайте создателей.

Tomb Raider IV-VI Remastered доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК.