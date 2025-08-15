Tomb Raider 4-5-6 Remastered получила второе крупное обновление

Aspyr Media выпустили второе крупное обновление для Tomb Raider 4-5-6 Remastered, и опубликовала его полный список изменений.

Второе обновление добавляет в игру золотые пистолеты Лары. Однако есть одна загвоздка: чтобы получить к ним доступ, необходимо зарегистрироваться на tombraider.com. Более того, пистолеты недоступны в Angel of Darkness.

Второе обновление также добавляет в игру новые костюмы: костюм «Бета», костюм «Рентген» и костюм «Классический». Кроме того, в фоторежиме появятся новые фильтры.

Коллекция теперь также должна работать стабильнее. Разработчики исправили несколько редких сбоев, возникавших во время определённых кат-сцен и смены сцен. Также исправлен сбой, который мог произойти при смене костюмов в фоторежиме во время сражений с боссами. Кроме того, игра стала более стабильной при выходе из игры или загрузке определённых уровней.

Также были внесены некоторые визуальные улучшения. Разработчики исправили проблемы с освещением, текстурами и отражениями на многих HD-уровнях. Они также исправили отсутствующие или некорректно расположенные эффекты, такие как вода, стекло, снег, пар и огонь. Модели персонажей теперь выглядят лучше, а проблемы с отсечкой в HD-версиях были устранены. Кроме того, на нескольких уровнях уменьшены z-конфликты и мерцание теней.

Стоит также отметить, что разработчики исправили некоторые софт-локи, которые могли возникать на определённых уровнях. Они также исправили проблемы, из-за которых Лара могла застревать или проваливаться сквозь мир. Кроме того, были исправлены ошибки, связанные с полосой здоровья Лары, отражениями и условиями разблокировки костюмов.

Полный список изменений доступен по ссылке.