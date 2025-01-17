В ремастере Tomb Raider: Angel of Darkness появится множество новых возможностей

Всего через месяц состоится релиз сборника Tomb Raider 4-5-6 Remastered, куда войдет ремастер Tomb Raider: The Angel of Darkness. Последняя игра во время своего выхода была подвергнута резкой критике и практически стала причиной закрытия студии Core Design, стоящей за рождением серии Tomb Raider.

О том, как разработчики из Aspyr Studio подошли к созданию ремастера и какие улучшения в нем появятся, они рассказали на своем официальном сайте.

Как и другие ремастеры игр Tomb Raider, The Angel of Darkness будет иметь улучшенное современное управление. По словам разработчиков, они рекомендуют использовать новое управление, так как оно должно быть гораздо более интуитивным и отзывчивым. Камера будет вращаться на 360 °, а Лара сможет прыгать в том направлении, куда направлена камера. Кроме того, Лара сможет стрелять не только во время прыжков, но и из-за угла, когда находится в режиме скрытности.

Измененный Куртис Трент - в The Angel of Darkness не только Лара была играбельным персонажем, но и Куртис Трент. Впрочем, многие считали, что его потенциал не был полностью реализован, что разработчики и пытаются изменить. Как бывший легионер, он обладает экстрасенсорными способностями, включая умение владеть дискообразным клинком, известным как Chirugai. Приемы Куртиса несколько более громоздки, чем у Лары, которая опирается на свое атлетическое телосложение. Как бы то ни было, во время игры теперь можно использовать Chirugai, что будет особенно кстати, если закончатся патроны к пистолету Boran X. А еще он теперь может совершать спринт, как Лара, и стрелять из-за угла в режиме скрытности.

Тренировочная зона «Парижские задворки» - в уровне «Парижские задворки» есть незаконченная тренировочная зона, где игроки могут изучить новые способности, которые нельзя получить иным способом. Доступ к этой зоне мог быть получен игроками через мод, но теперь она будет полностью завершена и станет частью игры. И игрокам дадут право выбора: пойти по новому пути или по оригинальному.

Ломбард Даниэля Реннеса - в оригинале Лара могла сбывать найденные ею ценности, чтобы потом использовать их только для взяток. Других вариантов использования денег не было, но теперь все изменится. Здесь Лара сможет купить оружие и аксессуары к нему, например глушитель или лазерный прицел, что даст игрокам повод больше исследовать уровни в поисках евро.

Другие нововведения - восстановлены голосовые реплики Лары и Куртиса, благодаря чему сюжет становится более понятным, а также появляется больше подсказок. Записная книжка Вернера фон Кроя, которую было легко пропустить в оригинальной игре, открывается автоматически, когда Лара впервые очнется в заброшенном железнодорожном вагоне. Блокнот, содержащий важную информацию по сюжету и головоломкам, пополнился новыми записями. Вдобавок были восстановлены некоторые предметы инвентаря, например трость фон Кроя, в которой спрятан какой-нибудь секрет.