В ремастере Tomb Raider: Angel of Darkness появится множество новых возможностей

Всего через месяц состоится релиз сборника Tomb Raider 4-5-6 Remastered, куда войдет ремастер Tomb Raider: The Angel of Darkness. Последняя игра во время своего выхода была подвергнута резкой критике и практически стала причиной закрытия студии Core Design, стоящей за рождением серии Tomb Raider.
О том, как разработчики из Aspyr Studio подошли к созданию ремастера и какие улучшения в нем появятся, они рассказали на своем официальном сайте.
Как и другие ремастеры игр Tomb Raider, The Angel of Darkness будет иметь улучшенное современное управление. По словам разработчиков, они рекомендуют использовать новое управление, так как оно должно быть гораздо более интуитивным и отзывчивым. Камера будет вращаться на 360 °, а Лара сможет прыгать в том направлении, куда направлена камера. Кроме того, Лара сможет стрелять не только во время прыжков, но и из-за угла, когда находится в режиме скрытности.
Измененный Куртис Трент - в The Angel of Darkness не только Лара была играбельным персонажем, но и Куртис Трент. Впрочем, многие считали, что его потенциал не был полностью реализован, что разработчики и пытаются изменить. Как бывший легионер, он обладает экстрасенсорными способностями, включая умение владеть дискообразным клинком, известным как Chirugai. Приемы Куртиса несколько более громоздки, чем у Лары, которая опирается на свое атлетическое телосложение. Как бы то ни было, во время игры теперь можно использовать Chirugai, что будет особенно кстати, если закончатся патроны к пистолету Boran X. А еще он теперь может совершать спринт, как Лара, и стрелять из-за угла в режиме скрытности.
Тренировочная зона «Парижские задворки» - в уровне «Парижские задворки» есть незаконченная тренировочная зона, где игроки могут изучить новые способности, которые нельзя получить иным способом. Доступ к этой зоне мог быть получен игроками через мод, но теперь она будет полностью завершена и станет частью игры. И игрокам дадут право выбора: пойти по новому пути или по оригинальному.
Ломбард Даниэля Реннеса - в оригинале Лара могла сбывать найденные ею ценности, чтобы потом использовать их только для взяток. Других вариантов использования денег не было, но теперь все изменится. Здесь Лара сможет купить оружие и аксессуары к нему, например глушитель или лазерный прицел, что даст игрокам повод больше исследовать уровни в поисках евро.
Другие нововведения - восстановлены голосовые реплики Лары и Куртиса, благодаря чему сюжет становится более понятным, а также появляется больше подсказок. Записная книжка Вернера фон Кроя, которую было легко пропустить в оригинальной игре, открывается автоматически, когда Лара впервые очнется в заброшенном железнодорожном вагоне. Блокнот, содержащий важную информацию по сюжету и головоломкам, пополнился новыми записями. Вдобавок были восстановлены некоторые предметы инвентаря, например трость фон Кроя, в которой спрятан какой-нибудь секрет.
Уже неплохо! ) Интересно восстановят ли систему прокачки посредством медитаций Лары и флэшбеками после "смерти" в Египте по оригинальной задумке. И будет ли еще что-либо восстановлено из вырезанного контента на уровнях, а то сюжет там знатно порезан был, даже по сути полноценной концовки нет. Ну и второй играбельный персонаж может наконец получит свой вырезанный кусок сюжета)
Тоже очень жду, надеюсь не подкачают
Мечтать, не вредно. Эта все та же поганая игра не соответствующая изначальной задумке.
Хорошо, когда такие вещи доверяют делать фанатам.
Вот Ремейки бы сделать всех остальных частей?!