В Tomb Raider 4-5-6 Remastered вернётся фоторежим

Легендарные приключения Лары Крофт продолжатся 14 февраля с выходом Tomb Raider 4-5-6 Remastered. Aspyr рассказали про некоторых улучшенные функции, созданные специально для этого ремастера. Новый сборник не только оживляет приключения Лары, но и возвращает любимую фанатами функцию фоторежима, чтобы запечатлеть все захватывающие моменты.

Независимо от того, взбираетесь ли вы на Великую пирамиду Гизы в The Last Revelation, пробираетесь через комплекс с высокой степенью безопасности в Chronicles или раскрываете темные секреты на теневых улицах Парижа в The Angel of Darkness, режим фотосъемки позволяет вам заморозить, кадрировать и запечатлеть самые памятные моменты.

Новые позы и наряды: помимо всех поз и нарядов из Tomb Raider I-III Remastered, эта новая коллекция будет включать еще больше в качестве дополнительного бонуса. Настройте каждый снимок, чтобы отразить ее авантюрный дух и стиль.

Настраиваемые снимки: с легкостью настраивайте свои сцены, используя регулируемые углы обзора камеры, глубину резкости и эффекты масштабирования. Создавайте идеальную композицию, чтобы продемонстрировать обновленные среды.

Динамические выражения: выберите из ряда выражений, чтобы оживить характер Лары на ваших фотографиях. С легкостью подчеркните ее храбрость, решимость или любопытство.

Полная интеграция: используйте режим фото в любое время во время игры, чтобы запечатлеть эти спонтанные, незабываемые моменты. Будь то захватывающий вид или драматическая встреча, ваш идеальный снимок всегда на расстоянии одного меню.

Tomb Raider 4-5-6 Remastered выйдет 14 февраля 2025 года.