В сборнике ремастеров трилогии Tomb Raider нашли намек на переиздание четвертой части

Tomb Raider The Last Revelation, четвертая часть серии, может получить ремастер в будущем, судя по некоторым недавним данным.

Как заметил danthedan20 в X/Twitter, ремастер четвертой части серии, возможно, был представлен в недавно вышедших ремастерах первых трех игр с Ларой Крофт. На скриншоте ниже в левом верхнем углу указана дата выхода сборника ремастеров, а в правом нижнем — набор координат, которым предшествует слово "Next". Координаты указывают на Гизу в Египте, где и происходит действие четвертой части серии.

Хотя тизер довольно ясен, без официального подтверждения мы должны воспринимать все с долей соли до официального объявления. Поскольку ремастеры первых частей серии только что вышли, не стоит ожидать и ремастера Tomb Raider The Last Revelation в ближайшее время, хотя теплый прием переработанных первых трех частей серии может ускорить процесс.

Tomb Raider The Last Revelation вышла в марте 2000 года на PC, PlayStation и SEGA Dreamcast.