Классика для PS2 вернётся на консоли Sony в конце этого года - Tomb Raider: Anniversary обзавелась датой выхода

Несколько недель назад ходили слухи о том, что Tomb Raider: Anniversary выйдет на PS4 и PS5 в рамках сервиса PlayStation Plus Premium в ближайшем будущем. Недавно известный инсайдер billbil-kun сообщил, что игру планируют добавить в каталог на следующей неделе, когда выйдет новый набор загружаемых игр для подписчиков PS Plus Extra и Premium.

Информатор, чьи данные часто оказываются точными, обнаружил, что PlayStation Store изменил дату выхода Tomb Raider: Anniversary. Теперь игра выйдет на PlayStation 4 и PlayStation 5 ровно через месяц — 18 ноября.