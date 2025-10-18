ЧАТ ИГРЫ
Tomb Raider: Anniversary 01.06.2007
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 759 оценок

Классика для PS2 вернётся на консоли Sony в конце этого года - Tomb Raider: Anniversary обзавелась датой выхода

monk70 monk70

Несколько недель назад ходили слухи о том, что Tomb Raider: Anniversary выйдет на PS4 и PS5 в рамках сервиса PlayStation Plus Premium в ближайшем будущем. Недавно известный инсайдер billbil-kun сообщил, что игру планируют добавить в каталог на следующей неделе, когда выйдет новый набор загружаемых игр для подписчиков PS Plus Extra и Premium.

Информатор, чьи данные часто оказываются точными, обнаружил, что PlayStation Store изменил дату выхода Tomb Raider: Anniversary. Теперь игра выйдет на PlayStation 4 и PlayStation 5 ровно через месяц — 18 ноября.

AlexVurhis

т.е. ремастеров не будет, как я понимаю...

Vad Pvn

Есть моды на текстуры и освещения, по сути можешь собрать сам ремастир или ты что то ещё ждал от ремастера? Ларка более полигональная тоже в модах есть...

Vad Pvn

https://www.nexusmods.com/tombraideranniversary/mods/136

https://www.nexusmods.com/tombraideranniversary/mods/13

https://www.nexusmods.com/tombraideranniversary/mods/124

https://www.nexusmods.com/tombraideranniversary/mods/93