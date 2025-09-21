ЧАТ ИГРЫ
Tomb Raider: Anniversary 01.06.2007
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 755 оценок

Tomb Raider: Anniversary возвращается? В сети появился список трофеев для PlayStation 4

Gruz_ Gruz_

Tomb Raider — одна из старейших и самых легендарных франшиз в игровой индустрии, поэтому удивительно, что некоторые из ее частей по-прежнему недоступны на современных консолях. Впрочем, в скором времени ситуация может измениться!

Студия Crystal Dynamics, как владелец IP Tomb Raider, делает все возможное, чтобы показать современным игрокам свое наследие. Мы уже получили ремастеры первых шести частей, а в классике PlayStation 2 появилась Tomb Raider Legend. Теперь к ней может присоединиться еще одна игра.

Возможно, PlayStation готовит приятный сюрприз для своих поклонников, так как на сайте TrueTrophies был опубликован список трофеев из очередной части Tomb Raider. Согласно утечке, на PS4 выйдет Tomb Raider: Anniversary - ремейк оригинальной игры 1996 года, разработанной Crystal Dynamics и вышедшей в 2007 году на PC, PS2, PS3, PSP, Xbox 360 и Wii. Всего будет 26 трофеев: 12 бронзовых, 5 серебряных, 8 золотых и один платиновый. Почти все награды выдаются за прохождение определенных уровней.

Раз уж есть трофеи, то и релиз игры определенно состоится.

32
20
Комментарии:  20
UralGames83Ru

А где ремастеры легенды и ундерволда? 🤔

6
-zotik-

Да хотелость бы трилогию

7
Юрий Пенкин -zotik-

легенда лучшая

6
canismajorisvy Юрий Пенкин

НЕТ! Ты просто малолетка)) Но Легенда - отличная игра.

Лучшая игра Tomb Raider - это безусловно самая первая!!! Как и DOOM (хотя, там 1 и 2 можно к самому первому приравнять) , как и Принц Персии, как и Unreal (с дополнением "Возвращение на Напали"). Эти игры задали ТАКОЙ УРОВЕНЬ, который сейчас ни кому не снится в индустрии.

Есть и ещё игры, которые я пропустил.

5
SGate

Адепты повесточки, бомбите!

5
-zotik-

Да че бомбить игра старая. Раньше сильная и независимая и белых мужиков убивает это не считалось повесточкой

3
Stinger_Max

То то у нас все бомбят с того, что в играх сплошные Лары Крофт, ага.

2
Pra Frente

Я недавно рендер с ней забабахал

2
Геральт Батькович
3
Пользователь ВКонтакте

// Илья Дегтярёв

1
Lemenus

Интересно как жестко её отцензурят?

langquest64

Уже пытались превратить её в ЭТО нечто, слава Богу код не поддался портированию и всё отменили.