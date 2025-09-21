Tomb Raider: Anniversary возвращается? В сети появился список трофеев для PlayStation 4

Tomb Raider — одна из старейших и самых легендарных франшиз в игровой индустрии, поэтому удивительно, что некоторые из ее частей по-прежнему недоступны на современных консолях. Впрочем, в скором времени ситуация может измениться!

Студия Crystal Dynamics, как владелец IP Tomb Raider, делает все возможное, чтобы показать современным игрокам свое наследие. Мы уже получили ремастеры первых шести частей, а в классике PlayStation 2 появилась Tomb Raider Legend. Теперь к ней может присоединиться еще одна игра.

Возможно, PlayStation готовит приятный сюрприз для своих поклонников, так как на сайте TrueTrophies был опубликован список трофеев из очередной части Tomb Raider. Согласно утечке, на PS4 выйдет Tomb Raider: Anniversary - ремейк оригинальной игры 1996 года, разработанной Crystal Dynamics и вышедшей в 2007 году на PC, PS2, PS3, PSP, Xbox 360 и Wii. Всего будет 26 трофеев: 12 бронзовых, 5 серебряных, 8 золотых и один платиновый. Почти все награды выдаются за прохождение определенных уровней.

Раз уж есть трофеи, то и релиз игры определенно состоится.