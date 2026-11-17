Сегодня исполняется 26 лет с момента выхода игры Tomb Raider Chronicles для консоли Sony PlayStation. Пятая часть серии, разработанная британской студией Core Design и изданная компанией Eidos Interactive, впервые поступила в продажу в Великобритании 17 ноября 2000 года.

События игры разворачиваются вскоре после финала Tomb Raider: The Last Revelation: Лара Крофт пропала без вести и считается погибшей. После поминальной службы дворецкий Уинстон, Жан-Ив и отец Данстан собираются в поместье Крофт, чтобы вспомнить четыре ранее неизвестных эпизода из её прошлого. Их воспоминания открывают доступ к отдельным приключениям, которые связывают полноценные сюжетные видеоролики.

В этих четырёх главах игрокам предстоит побывать на улицах Рима, на борту российской подводной лодки, на острове у берегов Ирландии и в высокотехнологичном небоскрёбе. Каждая локация предлагает свои игровые механики — от исследования уровней и решения головоломок до перестрелок и скрытного прохождения. В ирландском эпизоде героиней выступает шестнадцатилетняя Лара Крофт, которой приходится преодолевать препятствия без оружия, а во время вылазки в небоскрёб ей по связи помогает напарник Зип.

Tomb Raider Chronicles развивает геймплейные системы предыдущих частей, добавляя новые акробатические приёмы, снаряжение и способы взаимодействия с окружением. Лара научилась ходить по натянутым канатам, раскачиваться на перекладинах, взбираться по вертикальным тросам и обыскивать шкафы в поисках полезных предметов. Арсенал пополнился снайперской винтовкой и гарпунной пушкой, а обновлённый искусственный интеллект врагов стал реагировать на шум, делая больший упор на стелс.

Кроме того, в издание для ПК на базе Windows вошёл редактор уровней, позволивший игрокам самостоятельно создавать и проходить собственные приключения.