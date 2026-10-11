Классическая Tomb Raider Legend на PS5 неожиданно получила новое обновление

База данных ProsperoPatches зафиксировала выпуск необязательного обновления для Tomb Raider Legend на PS5. Согласно сервису, отслеживающему патчи в экосистеме Sony, апдейт под номером 01.000.005 был импортирован в системы PlayStation 6 октября 2026 года, а на самом портале информация о нем отобразилась 9 октября 2026 года.

На данный момент разработчики не опубликовали официальный список изменений (патчноут). Повлияло ли обновление на производительность, графический режим или обратную совместимость классического экшена, пока неизвестно. Официальных комментариев от авторов не поступало.

Оригинальный приключенческий экшен Tomb Raider Legend дебютировал в 2006 году. Игра рассказывает о кругосветном путешествии Лары Крофт в поисках артефакта, связанного с ее прошлым. Игровой процесс сочетает в себе исследование гробниц, платформер, пространственные головоломки и боевые секции в различных биомах — от джунглей до заснеженных гор.

В июне 2024 года проект получил вторую жизнь на современных консолях Sony: его добавили в подписочный каталог PlayStation Plus Classics для владельцев PS4 и PS5.