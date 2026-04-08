Разработчики Tomb Raider: Legend в честь 20-летия игры опубликовали редкую архивную запись раннего геймплея

Ровно 20 лет назад состоялся релиз культовой игры Tomb Raider: Legend. В честь юбилея Crystal Dynamics распахнула двери в архивы и выпустила настоящий артефакт для всех цифровых археологов - никогда ранее не публиковавшиеся кадры ранней разработки одного из уровней игры.

Обнародованное видео демонстрирует прототип игрового процесса, который кардинально отличается от финальной версии. Самый интересный факт: на ранних этапах создания Legend студия Crystal Dynamics использовала модель Лары Крофт из предыдущей части серии - Tomb Raider: The Angel of Darkness (2003).

Это решение было осознанным шагом: разработчики стремились сохранить "иконографические черты" персонажа перед тем, как приступить к полному редизайну. Позже к команде присоединился Тоби Гард (создатель оригинальной Лары), который совместно с художником по персонажам Кам Ю сыграл ключевую роль в финальном облике героини.

Кадры видео переносят нас на неизвестный ранее уровень. Лара выпрыгивает из вертолета прямо в зону военного конфликта. Ее цель - найти карту, спрятанную внутри древнего храма. Для фанатов серии это открытие - настоящий клад. Окружение и структура миссии представляют собой раннюю версию того, что в итоге превратилось в знаменитый первый уровень "Боливия" в релизной версии Tomb Raider: Legend.