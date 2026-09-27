Слух: Nightdive Studios и Aspyr работают над ремастером трилогии Tomb Raider Legend

Франшиза Tomb Raider переживает масштабный ренессанс. Согласно свежим инсайдерским данным, в разработке находится переиздание знаменитой трилогии Tomb Raider Legend Trilogy (также известной среди фанатов как эпоха LAU — Tomb Raider: Legend, Tomb Raider: Anniversary и Tomb Raider: Underworld). По информации инсайдеров, за техническую сторону обновленной версии отвечает прославленная студия Nightdive Studios, известная по первоклассным ремастерам и ремейку System Shock.

Издательская компания Aspyr, которая ранее вернула на современные платформы классические части приключений Лары Крофт (с первой по шестую), на этот раз якобы выступает в качестве партнера и оказывает всестороннюю поддержку проекту.

Если слухи подтвердятся, календарь релизов в этой вселенной обещает быть невероятно насыщенным: уже в следующем году геймеров ожидает полноценный ремейк самой первой игры — Tomb Raider: Legacy of Atlantis, а на 2028 год запланирован амбициозный релиз проекта под названием Tomb Raider: Catalyst, призванного объединить таймлайны классических приключений героини и современной трилогии выживания.

Официального подтверждения от разработчиков из Nightdive и Aspyr или правообладателей из Crystal Dynamics пока нет, однако инсайдеры утверждают, что в работе у издателей находится целый ряд неанонсированных медиапроектов и спин-оффов по культовой вселенной Лары Крофт.