Сообщается, что к 30-летию серии Tomb Raider разрабатываются ремастеры Legend, Anniversary и Underworld

Появились новые слухи о том, что компания Aspyr может работать над проектом, посвящённым 30-летию франшизы Tomb Raider, и предполагается, что речь идет о ремастере трилогии LAU. Об этом сообщает Society of Raiders, источник, ранее публиковавший информацию, связанную с Tomb Raider.
В недавнем сообщении аккаунт заявил:
Tomb Raider снова сотрудничает с Aspyr, издателями Tomb Raider I-VI Remastered, к 30-летию серии. Мы надеемся увидеть ремастер трилогии LAU на современных платформах, чтобы завершить серию перед началом новой эры франшизы.
Хотя это и не является явным подтверждением, комментарии подпитывают предположения о том, что в разработке может находиться ремастер, охватывающий Tomb Raider Legend, Anniversary и Underworld.
Дополнительное внимание привлекли недавние события на официальных каналах. На этой неделе аккаунт Tomb Raider в социальных сетях отметил 20-летие Tomb Raider Legend, а более ранние публикации, упоминавшие Tomb Raider Underworld, уже заставили некоторых предположить возобновление интереса к трилогии.
Если это правда, то ремастер трилогии LAU станет продолжением предыдущей работы Aspyr над Tomb Raider I-VI Remastered, продолжая усилия по переносу старых игр серии на современные платформы. Ни Aspyr, ни Crystal Dynamics пока официально не подтвердили ни один новый проект ремастера.
Там ремейки нужны. Ремастером игры не спасёшь сейчас.
Если действительно готовят, то, главное, чтобы xbox-овское dlc для Underworld не забыли прикрутить.Ну и графику им надо как-то улучшить, а не просто разрешения подтянуть под 4к и прочее.
Aspyr это те, которые сделали реместер первого Deu Sex, прогнав его через нейронку. Тут думаю будет тож самое
При этом Аннивёсари и так ремейк самой первой игры, а по ней сейчас пилят новый ремейк. При этом, по оригиналу недавно выходил ремастер. Вот так мешанина. // Сергей Карпенко
вот это другое дело а не то что они выпустили даже прыжки не поправили они как были в 90 уг так и остались