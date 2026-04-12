Tomb Raider: Legend 07.04.2006
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.7 789 оценок

Сообщается, что к 30-летию серии Tomb Raider разрабатываются ремастеры Legend, Anniversary и Underworld

monk70 monk70

Появились новые слухи о том, что компания Aspyr может работать над проектом, посвящённым 30-летию франшизы Tomb Raider, и предполагается, что речь идет о ремастере трилогии LAU. Об этом сообщает Society of Raiders, источник, ранее публиковавший информацию, связанную с Tomb Raider.

В недавнем сообщении аккаунт заявил:

Tomb Raider снова сотрудничает с Aspyr, издателями Tomb Raider I-VI Remastered, к 30-летию серии. Мы надеемся увидеть ремастер трилогии LAU на современных платформах, чтобы завершить серию перед началом новой эры франшизы.

Хотя это и не является явным подтверждением, комментарии подпитывают предположения о том, что в разработке может находиться ремастер, охватывающий Tomb Raider Legend, Anniversary и Underworld.

Дополнительное внимание привлекли недавние события на официальных каналах. На этой неделе аккаунт Tomb Raider в социальных сетях отметил 20-летие Tomb Raider Legend, а более ранние публикации, упоминавшие Tomb Raider Underworld, уже заставили некоторых предположить возобновление интереса к трилогии.

Если это правда, то ремастер трилогии LAU станет продолжением предыдущей работы Aspyr над Tomb Raider I-VI Remastered, продолжая усилия по переносу старых игр серии на современные платформы. Ни Aspyr, ни Crystal Dynamics пока официально не подтвердили ни один новый проект ремастера.

Комментарии:  17
Yurkiykot

Там ремейки нужны. Ремастером игры не спасёшь сейчас.

VersalifeDX

Если действительно готовят, то, главное, чтобы xbox-овское dlc для Underworld не забыли прикрутить.Ну и графику им надо как-то улучшить, а не просто разрешения подтянуть под 4к и прочее.

K0t Felix

Aspyr это те, которые сделали реместер первого Deu Sex, прогнав его через нейронку. Тут думаю будет тож самое

Пользователь ВКонтакте

При этом Аннивёсари и так ремейк самой первой игры, а по ней сейчас пилят новый ремейк. При этом, по оригиналу недавно выходил ремастер. Вот так мешанина. // Сергей Карпенко

darkevil555

вот это другое дело а не то что они выпустили даже прыжки не поправили они как были в 90 уг так и остались

