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Tomb Raider: Legend 07.04.2006
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 665 оценок

Tomb Raider: Legend добралась до PS Plus Premium, однако игроки разочарованы

Procy_on
Новости

Tomb Raider: Legend - классика PlayStation 2 возвращается. Но не в том виде, в котором хотелось бы владельцам PlayStation Plus Premium.

Предложение самого дорогого варианта сервиса PlayStation Plus сегодня пополнилось тремя продуктами. Среди них - классика PlayStation 2, Tomb Raider: Legend. К сожалению, ностальгическое путешествие в прошлое может разочаровать некоторых геймеров.

Версия, которую с сегодняшнего дня владельцы PS4 и PS5 могут загрузить в рамках подписки или купить за $30, в точности повторяет ту, что вышла на PlayStation 2 в 2006 году.

Это означает, что игра работает с 30 fps при разрешении 480p, что может выглядеть не лучшим образом на современных дисплеях. По общему признанию, игра получила несколько улучшений, включая модификацию отображаемой картинки, но это фильтры и возможность запускать игру в NTSC или PAL.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Ниггга?? С яйцами между ног, не не надо... 🤣🤣🤣 // Алексей Евреинов

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Moorchik

Не понимаю смысла бугурта. Это просто выпуск старой игры, а не ремастер. Хз, как она там выглядит на ПС5, на второй плойке она так и выглядела, если судить по видосу, может даже чуть похуже.

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ugf16349

Играйте на эмуляторе)))

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