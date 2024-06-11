Tomb Raider: Legend добралась до PS Plus Premium, однако игроки разочарованы

Tomb Raider: Legend - классика PlayStation 2 возвращается. Но не в том виде, в котором хотелось бы владельцам PlayStation Plus Premium.



Предложение самого дорогого варианта сервиса PlayStation Plus сегодня пополнилось тремя продуктами. Среди них - классика PlayStation 2, Tomb Raider: Legend. К сожалению, ностальгическое путешествие в прошлое может разочаровать некоторых геймеров.

Версия, которую с сегодняшнего дня владельцы PS4 и PS5 могут загрузить в рамках подписки или купить за $30, в точности повторяет ту, что вышла на PlayStation 2 в 2006 году.

Это означает, что игра работает с 30 fps при разрешении 480p, что может выглядеть не лучшим образом на современных дисплеях. По общему признанию, игра получила несколько улучшений, включая модификацию отображаемой картинки, но это фильтры и возможность запускать игру в NTSC или PAL.