Tomb Raider: Legend получила пакет улучшенных ИИ HD-текстур на 10 ГБ

Моддер Evgeshajk выпустил новый HD-текстурный пакет для Tomb Raider: Legend, который улучшает все её текстуры. Этот пакет совместим как с Next-Gen, так и со стандартной версией TR: Legend.

Вдаваясь в подробности, Evgeshajk использовал инструменты ИИ, чтобы улучшить качество ванильных текстур. Таким образом, модифицированные текстуры сохраняют художественный стиль оригиналов. В то же время они также выглядят более четкими и детализированными, чем раньше.

Вы можете скачать пакет по этой ссылке. Ниже вы также можете найти несколько сравнительных скриншотов. Эти сравнения дадут вам довольно хорошее представление о том, чего можно ожидать от этого пакета HD Texture Pack. Так что обязательно ознакомьтесь с ними. Ванильная версия находится слева, а модифицированная версия — справа.