Tomb Raider: Legend получила пакет улучшенных ИИ HD-текстур на 10 ГБ

Моддер Evgeshajk выпустил новый HD-текстурный пакет для Tomb Raider: Legend, который улучшает все её текстуры. Этот пакет совместим как с Next-Gen, так и со стандартной версией TR: Legend.
Вдаваясь в подробности, Evgeshajk использовал инструменты ИИ, чтобы улучшить качество ванильных текстур. Таким образом, модифицированные текстуры сохраняют художественный стиль оригиналов. В то же время они также выглядят более четкими и детализированными, чем раньше.
Вы можете скачать пакет по этой ссылке. Ниже вы также можете найти несколько сравнительных скриншотов. Эти сравнения дадут вам довольно хорошее представление о том, чего можно ожидать от этого пакета HD Texture Pack. Так что обязательно ознакомьтесь с ними. Ванильная версия находится слева, а модифицированная версия — справа.
Как же можно было не заценить жопу в HD, да ПГ?))
А на гог версию его можно поставить? Первые 2 скрина моё почтение.
Не нашелся ещё энтузиаст, который исправил бы модели в next-gen графике этой игры. Почему-то её прям игнорируют максимально.
Любимая часть. Не плохо за бесплатно.
ремастеры бы этой трилогии, тем более длс прошли мимо других платформ
Еще бы детализацию подтянуть