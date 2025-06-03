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Tomb Raider: Legend 07.04.2006
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 730 оценок

Tomb Raider: Legend получила пакет улучшенных ИИ HD-текстур на 10 ГБ

monk70 monk70

Моддер Evgeshajk выпустил новый HD-текстурный пакет для Tomb Raider: Legend, который улучшает все её текстуры. Этот пакет совместим как с Next-Gen, так и со стандартной версией TR: Legend.

Вдаваясь в подробности, Evgeshajk использовал инструменты ИИ, чтобы улучшить качество ванильных текстур. Таким образом, модифицированные текстуры сохраняют художественный стиль оригиналов. В то же время они также выглядят более четкими и детализированными, чем раньше.

Вы можете скачать пакет по этой ссылке. Ниже вы также можете найти несколько сравнительных скриншотов. Эти сравнения дадут вам довольно хорошее представление о том, чего можно ожидать от этого пакета HD Texture Pack. Так что обязательно ознакомьтесь с ними. Ванильная версия находится слева, а модифицированная версия — справа.

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6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Dis Lim

Как же можно было не заценить жопу в HD, да ПГ?))

2
SexualHarassmentPanda

А на гог версию его можно поставить? Первые 2 скрина моё почтение.

1
Multiplatformer

Не нашелся ещё энтузиаст, который исправил бы модели в next-gen графике этой игры. Почему-то её прям игнорируют максимально.

Ivan54565

Любимая часть. Не плохо за бесплатно.

Rorschach93

ремастеры бы этой трилогии, тем более длс прошли мимо других платформ

AlexVurhis

Еще бы детализацию подтянуть