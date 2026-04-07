Tomb Raider: Legend, ставшая дебютной работой Crystal Dynamics в серии, отмечает 20-летний юбилей

Ровно двадцать лет назад в Великобритании и Европе состоялся релиз Tomb Raider: Legend на Windows, Xbox, Xbox 360 и PlayStation 2. Этот проект стал дебютной работой студии Crystal Dynamics и ознаменовал важнейший поворот в истории франшизы. Именно с «Легенды» начался масштабный перезапуск серии, который полностью пересмотрел подход к приключениям знаменитой расхитительницы гробниц.
В Tomb Raider: Legend игроки вместе с британской авантюристкой Ларой Крофт отправляются в захватывающее кругосветное путешествие по самым отдаленным и экзотическим уголкам планеты. В погоне за одним из величайших артефактов в истории героиня сталкивается с нежелательными фигурами из своего таинственного прошлого. Это не просто поиск сокровищ, а личное и опасное исследование тайн, которые годами скрывались в биографии Лары.
Игровой процесс гармонично сочетает в себе динамичные перестрелки, акробатические трюки и решение хитроумных головоломок. Полагаясь на свой острый ум и атлетическую подготовку, Лара должна преодолеть коварные ловушки и исследовать огромные древние святилища. Спустя два десятилетия игра остается эталоном приключенческого экшена, воплощающим истинный дух серии.
лучшая часть старой трилогии, был у меня значит вот такой дисочек лицензионный в 2007 году полностью на русском языке и как то у меня в колледже ребята хулиганистые попросили поиграть какие нибудь диски себе в общежитие, ну я подумал что почему бы и нет, им видимо скучно было, а я всё равно прошёл, возможно тем самым они приобщаться к прекрасному и будут общие темы для разговора, принёс я им этот диск точно помню и ещё какие то, в итоге через какое то время интересуюсь когда они их вернут, начали ссылаться друг на друга что это ты не мне давал, это ты ему давал, в итоге оказалось что мои диски пошли по рукам по всей общаге, никто ничего не вернул конечно же, вот такая вот история
"отмечает 20-летний юбилей"
И в честь этого,увольняет 100 сотрудников)