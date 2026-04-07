Tomb Raider: Legend, ставшая дебютной работой Crystal Dynamics в серии, отмечает 20-летний юбилей

Ровно двадцать лет назад в Великобритании и Европе состоялся релиз Tomb Raider: Legend на Windows, Xbox, Xbox 360 и PlayStation 2. Этот проект стал дебютной работой студии Crystal Dynamics и ознаменовал важнейший поворот в истории франшизы. Именно с «Легенды» начался масштабный перезапуск серии, который полностью пересмотрел подход к приключениям знаменитой расхитительницы гробниц.

В Tomb Raider: Legend игроки вместе с британской авантюристкой Ларой Крофт отправляются в захватывающее кругосветное путешествие по самым отдаленным и экзотическим уголкам планеты. В погоне за одним из величайших артефактов в истории героиня сталкивается с нежелательными фигурами из своего таинственного прошлого. Это не просто поиск сокровищ, а личное и опасное исследование тайн, которые годами скрывались в биографии Лары.

Игровой процесс гармонично сочетает в себе динамичные перестрелки, акробатические трюки и решение хитроумных головоломок. Полагаясь на свой острый ум и атлетическую подготовку, Лара должна преодолеть коварные ловушки и исследовать огромные древние святилища. Спустя два десятилетия игра остается эталоном приключенческого экшена, воплощающим истинный дух серии.