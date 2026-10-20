Tomb Raider Reloaded обновилась до версии 1.20 и получила новую главу

Мобильная игра Tomb Raider Reloaded получила крупное обновление 1.20 на Android и iOS. В игру добавили 12-ю главу, новый костюм для Лары Крофт и свежее оружие. Новая глава под названием «Скрытый оазис» отправит Лару в Египет. Там ее ждут новые испытания и древние тайны.

Также в игре появился байкерский костюм, который расширит гардероб главной героини. Боевой арсенал пополнили парные пистолеты Пьера, это новое скорострельное оружие.

Tomb Raider Reloaded вдохновлена классическими частями серии. Она создана в жанре «рогалика» со случайной генерацией уровней. Каждое прохождение уникально благодаря меняющимся локациям и врагам. Во время забегов игроки могут открывать полезные навыки: бронебойные выстрелы, бонусы к опыту, гранаты и рикошетящие снаряды.