В мобильной Tomb Raider Reloaded пройдет новый ивент в джунглях

Deca Live Operations анонсировала новое игровое событие в Tomb Raider Reloaded, тематика: джунгли. Игрокам нужно проходить главы и побеждать врагов, чтобы собирать обычные и редкие наклейки с джунглями. Их можно обменять на монеты, гемы, ящики, золотые пистолеты и детали классического костюма.

Tomb Raider Reloaded вдохновлена ранними играми серии и построена как рогалик с процедурно генерируемыми уровнями. Каждое прохождение — это уникальные локации и испытания. А ещё можно открывать способности и улучшения: бронебойные выстрелы, бонусы к опыту, гранаты и навесные снаряды.

Игру ведёт подразделение Deca Live Operations студии Deca Games, а издаёт CDE Entertainment Ltd. Tomb Raider Reloaded можно скачать бесплатно на Android и iOS