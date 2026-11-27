Студия Deca Games запустила новое временное событие в мобильном рогалике Tomb Raider Reloaded, которое продлится с 27 ноября по 4 декабря. В рамках ивента игрокам предстоит отражать последовательные волны врагов, сложность которых возрастает с каждым новым раундом.

За выживание и продвижение по этапам начисляются специальные очки зоны, открывающие поэтапные награды — среди них золотые монеты, самоцветы, снаряжение и детали джинсового костюма для Лары Крофт. Кроме того, в событии предусмотрена соревновательная лига для 200 лучших участников, где по итогам рейтинга можно заработать дополнительные призы.

Одновременно с запуском ивента в игре стартовала акция в честь «Чёрной пятницы»: до 4 декабря все наборы самоцветов во внутриигровом магазине содержат вдвое больше валюты без увеличения стоимости.

Tomb Raider Reloaded вдохновлена классическими частями серии и построена по правилам «рогалика» со случайно генерируемыми уровнями. Во время забегов героиня открывает различные боевые улучшения и способности — от бронебойных выстрелов и гранат до рикошетящих снарядов и бонусов к опыту.