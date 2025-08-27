Вселенная Лары Крофт может пополниться еще одним сборником ремастеров

Фанаты уже не раз просили выпустить сборник ремастеров Tomb Raider Legend Trilogy, и официальный аккаунт франшизы Tomb Raider начал намекать, что в перспективе это может произойти. Как сообщает My Nintendo News, аккаунт Tomb Raider начал делиться фрагментами из Legend Trilogy, уделяя особое внимание деталям и мелочам, связанным с Underworld, финальной главой возможного нового сборника.

Поводом для такого возможного переиздания послужил успех двух предыдущих сборников: Tomb Raider I-III Remastered и Tomb Raider IV-VI Remastered доказали, что классика серии пользуется хорошим спросом, привлекая как давних фанатов, так и представителей нового поколения геймеров. Возможно, именно высокие продажи побудили разработчиков задуматься о расширении этой бизнес-стратегии, если, разумеется, эти предположения подтвердятся.

Напомним, что в гипотетический сборник ремастеров Legend Trilogy войдут: Tomb Raider: Legend, Tomb Raider: Anniversary и Tomb Raider: Underworld - три игры, положившие начало обновлению серии в период с 2006 по 2008 год..

Возможный релиз может состояться в конце 2026 или начале 2027 года, что позволит разработчикам сохранить стандарты качества прошлых сборников. К тому же такие сроки дадут им возможность извлечь выгоду из ностальгии, при этом не ухудшив продажи уже вышедших сборников.