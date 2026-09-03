Библиотеку Xbox Cloud Gaming пополнили три классические части Tomb Raider

В рамках сентябрьского расширения каталога 2026 года компания Microsoft интегрировала игры Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary и Tomb Raider Underworld в свой облачный сервис Xbox Cloud Gaming. Запуск реализован по гибридной модели. Стриминг доступен пользователям в поддерживаемых регионах, которые уже владеют цифровыми копиями этих проектов и имеют активную подписку Xbox Game Pass.

Tomb Raider Legend 2006 года перезапустила франшизу и отправила Лару Крофт в кругосветное путешествие за древним артефактом. Проект сочетал в себе элементы платформера, сражения и головоломки в декорациях джунглей и заснеженных гор. Игровой процесс выделялся продвинутой физикой взаимодействия с водой и огнем, а также активным использованием крюка-кошки для перемещения.

Tomb Raider Anniversary, вышедшая в 2007 году, стала полноценным технологическим ремейком самой первой части 1996 года. Разработчики перенесли поиски Наследия Атлантиды на обновленный движок Legend, значительно расширив локации Египта и затерянных городов. Игра сохранила акцент на нелинейном исследовании масштабных гробниц, поиске секретов и усложненной акробатике.

Tomb Raider Underworld 2008 года завершила классическую трилогию, сделав упор на комплексные многоступенчатые экологические пазлы. Лара Крофт исследовала тайны Арктики, Таиланда и Мексики с помощью расширенного арсенала движений и возможности манипулировать объектами. В финальной части появились новые механики: карта-сонар, управление мотоциклом-вездеходом и стрельба по двум целям одновременно.