Библиотеку Xbox Cloud Gaming пополнили три классические части Tomb Raider

В рамках сентябрьского расширения каталога 2026 года компания Microsoft интегрировала игры Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary и Tomb Raider Underworld в свой облачный сервис Xbox Cloud Gaming. Запуск реализован по гибридной модели. Стриминг доступен пользователям в поддерживаемых регионах, которые уже владеют цифровыми копиями этих проектов и имеют активную подписку Xbox Game Pass.
Tomb Raider Legend 2006 года перезапустила франшизу и отправила Лару Крофт в кругосветное путешествие за древним артефактом. Проект сочетал в себе элементы платформера, сражения и головоломки в декорациях джунглей и заснеженных гор. Игровой процесс выделялся продвинутой физикой взаимодействия с водой и огнем, а также активным использованием крюка-кошки для перемещения.
Tomb Raider Anniversary, вышедшая в 2007 году, стала полноценным технологическим ремейком самой первой части 1996 года. Разработчики перенесли поиски Наследия Атлантиды на обновленный движок Legend, значительно расширив локации Египта и затерянных городов. Игра сохранила акцент на нелинейном исследовании масштабных гробниц, поиске секретов и усложненной акробатике.
Tomb Raider Underworld 2008 года завершила классическую трилогию, сделав упор на комплексные многоступенчатые экологические пазлы. Лара Крофт исследовала тайны Арктики, Таиланда и Мексики с помощью расширенного арсенала движений и возможности манипулировать объектами. В финальной части появились новые механики: карта-сонар, управление мотоциклом-вездеходом и стрельба по двум целям одновременно.
легенда лучшая часть старой трилогии, остальное тупо мусор
По праву одна из лучших трилогий про расхитительницу гробниц Лару Крофт, вышедших на данный момент. Прошел все части, Underworld даже перепроходил, очень понравилась!
им ремастеры нужны со всем контентом