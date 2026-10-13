Появились кадры со сборки лимитированной фигурки Лары Крофт от мастеров из Weta Workshop

13 октября 2026 года компания Weta Workshop поделилась серией закулисных фотографий. Они демонстрируют процесс производства статуэтки Lara Croft Quest for Avalon. Внешний вид героини основан на игре Tomb Raider Underworld. На снимках показана работа художников над отдельными элементами конструкции в масштабе 1 к 4. Мастера вручную собирают саму Лару Крофт, двух акул и подводное окружение для подставки.

Статуэтка изображает Лару Крофт в гидрокостюме и со снаряжением для дайвинга. В руках она держит гарпунное ружье. Композиция фиксирует героиню в момент погружения. Её окружают две акулы и две медузы. Среди затопленных руин авторы разместили косяк рыб. Сама подставка при этом украшена кораллами, подводным мусором и обломками древних строений.

Цифровые модели для проекта создали скульпторы Хорхелина Йеме (Jorgelina Yeme) и Мауро Сантини (Mauro Santini). Статуэтка изготавливается преимущественно из искусственного камня (полистоуна). Общий тираж серии строго ограничен и составляет всего 750 экземпляров. Дизайн полностью вдохновлен подводными уровнями из Tomb Raider Underworld. Он объединяет морских обитателей и археологические руины в общую сцену поиска Авалона.

Хорхелина Йеме — старший 3D-художник в Weta Workshop:

В этой позе есть своя поэзия. Лара будто танцует с акулами. Она невесома и бесстрашна. Создание скульптуры в подводном сеттинге требовало полного отказа от гравитации. Это идет вразрез с привычными инстинктами скульптора. Но этот вызов как раз и стал частью азарта. Мне особенно понравилось улавливать её форму. Это идеальный баланс силы, элегантности, красоты и опасности. Именно эти черты и определяют Лару Крофт.