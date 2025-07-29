Сексуальная Лара Крофт в образе морской искательницы приключений из Tomb Raider: Underworld представлена в виде статуи

В первом квартале 2026 года компания Weta Workshop выпустит статую Лары Крофт из игры Tomb Raider: Underworld. Предзаказать её можно за 1 699 долларов. Характеристики скульптуры: высота - 74 см, ширина – 30,5 см, глубина – 45 см, вес – 12,88 кг. Коллекционный предмет сделан из полистоуна, полиуретана и металла.
Создатели запечатлели момент, когда главная героиня сражается с двумя акулами в водах Средиземного моря. Фанатам серии Tomb Raider определённо понравится!
ну вот, новую часть с такой Ларой очень даже хочется
Неплохо!.
Сначала показалось что она оседлала акулу...
Надеюсь, тот кто её купит -догадается поставить её в аквариум...... если влезет...... и если он есть....
Благо характеристики фигурки показали, так что подогнать аквариум под нее будет не трудно)
...Да и прикол в том, что будет круто смотреться даже если вода будет Ларе лишь по колено...
Ну тут не только фанатам понравится.