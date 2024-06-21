Платформер Tomba! 2 также получит ремастер вслед за первой частью

На мероприятии Limited Run Games, был анонсирован ремастер платформера Tomba! 2, который выходил на PlayStation. Любопытно, что он было представлен еще до выхода ремастированного издания первой главы. Так или иначе, игра выйдет на PC, PS4, PS5 и Nintendo Switch. То есть версии для Xbox не будет. Версия для ПК будет доступна для покупки в Steam.

Анонс сопровождался презентационным трейлером, в котором запечатлен один из геймплейных кадров. О геймплее ничего не сказано, но поскольку это игра эпохи PlayStation, то, скорее всего, вы с ней уже знакомы. Главное - увидеть, как была улучшена графика и как она будет выглядеть на новых игровых машинах.

Разработкой занималась студия Whoopee Camp, та же самая, что и над первым эпизодом. Полное название игры - Tomba! 2: The Evil Swine Return, что означает более расширенный геймплей и множество новых заданий