Акции Nintendo выросли на 4 % на фоне успешного релиза Tomodachi Life: Living the Dream

Выход новой игры Tomodachi Life: Living the Dream от Nintendo вызвал заметный рост стоимости акций компании на японской фондовой бирже. В течение дня их цена увеличилась на 3,5 % — до 8 615 иен за акцию. По мнению аналитиков, этот скачок напрямую связан с релизом популярной игры.

Японский игровой аналитик доктор Серкан Тото в своём Twitter отметил:

«Акции Nintendo в Токио в настоящее время выросли примерно на 4 %, поскольку инвесторы думают, что Tomodachi Life может сделать с продажами то, что сделала Pokopia».

Он также добавил, что игру Tomodachi Life часто недооценивают, хотя предыдущая часть вошла в десятку лучших продавцов на 3DS.

Ранее акции Nintendo уже демонстрировали резкий рост после выхода одной из самых продаваемых новых игр 2026 года — Pokopia. После того как стало известно, что игра разошлась тиражом 2,2 миллиона копий всего за 4 дня, стоимость акций компании подскочила до 10 230 иен.

Однако позже котировки снизились из‑за новостей о пересмотре планов по выпуску Switch 2 на 2026 год и последующие периоды. По данным Bloomberg, Nintendo сократит производство Switch 2 на 30 %.

Tomodachi Life: Living the Dream доступна на Nintendo Switch и Switch 2. Хотя компания пока не обнародовала данные о продажах игры, ожидания высокие — инвесторы рассчитывают, что она повторит успех Pokopia и значительно увеличит продажи игр Nintendo.

Высокий первоначальный спрос и ажиотаж среди фанатов подталкивают инвесторов к активной скупке акций компании. Игра позиционируется как проект, рассчитанный на несколько поколений игроков, — по аналогии с Pokopia.