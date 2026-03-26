Игроки устроили безумие в демо Tomodachi Life - Nintendo снова недооценила интернет

Неожиданно выпущенная демоверсия Tomodachi Life: Living the Dream привлекла внимание игроков не только своим появлением, но и практически полным отсутствием фильтрации пользовательского контента. Игроки быстро начали использовать систему фраз и названий островов для создания самых разных, порой довольно провокационных шуток.

В демо-версии персонажи Mii могут произносить практически любые фразы, которые задаёт игрок. В результате в сети уже появилось множество роликов и скриншотов, где герои игры произносят ругательства или двусмысленные реплики. Ограничения на распространение такого контента пока минимальны — Nintendo лишь слегка ограничила возможность делиться скриншотами напрямую через консоль.

Бывший руководитель по маркетингу Nintendo Кит Эллис считает, что компания может пересмотреть свою стратегию после реакции интернета. По его словам, Nintendo не раз оказывалась удивлена тем, как игроки используют пользовательский контент в её играх.

Эллис отметил, что даже такие базовые ограничения, как запрет на публикацию скриншотов через консоль, малоэффективны, поскольку большинство пользователей всё равно могут просто сфотографировать экран на телефон. По его мнению, Nintendo могла недооценить, насколько быстро подобные материалы распространяются в сети.

Он также вспомнил ситуацию с предыдущими проектами компании, где пользователи создавали провокационные уровни или изображения, например в редакторах уровней в играх серии Mario. По словам Эллиса, подобные случаи неоднократно удивляли руководство Nintendo.

Пока неизвестно, будет ли компания ужесточать правила или вводить дополнительные фильтры в Tomodachi Life: Living the Dream. Однако обсуждения вокруг демо-версии уже активно распространяются в сети, напоминая о том, как оригинальная Tomodachi Life на Nintendo 3DS когда-то стала настоящим источником интернет-мемов благодаря необычному пользовательскому контенту.