Nintendo объявила дату релиза Tomodachi Life: Living the Dream - игра выйдет 16 апреля 2026 года

Nintendo официально подтвердила дату выхода новой части популярной серии Tomodachi Life. Игра Tomodachi Life: Living the Dream станет доступна для всех консолей семейства Nintendo Switch 16 апреля 2026 года.

Анонс состоялся во время специального выпуска Nintendo Direct 29 января, где компания рассказала о ключевых механиках игры. В новой части игроки смогут наблюдать за повседневной жизнью персонажей Mii, посещать магазины и новости, создавать питомцев, готовить латте и создавать предметы для своего острова. Игра также обещает передать «радости и горести настоящей жизни», включая моменты сердечных переживаний.

Tomodachi Life: Living the Dream станет одним из последних проектов, выпущенных для оригинального Nintendo Switch перед активным продвижением Nintendo Switch 2.

Первая игра серии вышла на Nintendo 3DS в 2014 году и быстро завоевала популярность, разойдясь тиражом более 6 миллионов копий по всему миру. На тот момент она стала 11-й по продажам игрой для Nintendo 3DS. Новая часть продолжит традицию серии, предлагая игрокам создавать собственный мир и наблюдать за жизнью любимых Mii.