Nintendo упрекала американское подразделение за отставание от Европы в продажах казуальных игр

Бывший руководитель направления социального и инфлюенсер-контента Nintendo of America Кит Эллис рассказал, что внутри компании американское подразделение нередко получало упрёки за недостаточно высокие продажи казуальных проектов — особенно на фоне успехов Nintendo of Europe. В качестве одного из ключевых примеров он привёл серию Tomodachi Life.

Поводом для обсуждения стал пост в соцсетях, где сравнивалась активность под анонсами грядущего Tomodachi Life: Living the Dream. Публикации японского и американского аккаунтов Nintendo собрали десятки тысяч лайков, тогда как европейский пост получил заметно меньше отклика. Однако, по словам Эллиса, реальная картина продаж в прошлом была противоположной.

Кит Эллис проработал в Nintendo of America 13 лет — с 2009 по 2022 год — и хорошо известен как соавтор и ведущий YouTube-шоу Nintendo Minute. Комментируя обсуждение, он отметил, что на внутренних встречах руководство не раз указывало американской команде на то, что Европа значительно лучше продаёт игры для широкой аудитории, включая Tomodachi Life.

Статистика это подтверждает: оригинальная Tomodachi Life на Nintendo 3DS разошлась тиражом свыше 6,7 млн копий по официальным данным Nintendo. При этом в Северной Америке было продано около 1 млн экземпляров, тогда как Европа показала результат примерно в 2,65 млн копий. И это при том, что разница в численности населения между регионами не столь велика.

По словам Эллиса, именно Европа на протяжении многих лет оставалась ключевым рынком для казуальных и лайфсим-проектов Nintendo — аудитории, которая традиционно хуже приживалась в США, несмотря на активное продвижение со стороны американского офиса.