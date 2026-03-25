Nintendo выпустила раннюю демо-версию Tomodachi Life: Living the Dream

Nintendo удивила поклонников Tomodachi Life: Living the Dream, выпустив бесплатную демо-версию игры за несколько недель до официального релиза, который состоится 16 апреля. Игроки уже активно скачивают её и делятся впечатлениями в сети, демонстрируя энтузиазм и нетерпение.

Демо-версия позволяет создавать до трёх Мии, а также предлагает бонусный костюм хомячка. Кроме того, все данные, полученные в демо, будут перенесены в полную версию игры после выхода. Такой ранний доступ даёт игрокам возможность ознакомиться с механиками и начать создавать своих персонажей и сценарии на острове.

Сообщество отреагировало крайне живо: на Reddit и других платформах фанаты делятся скриншотами и эмоциями, называя событие «не тренировкой» и «чистым хаосом». Многие комментаторы сравнивают демо с Miitopia и другими играми с большим потенциалом кастомизации, отмечая, что новый проект обещает ещё более безумные и креативные сценарии для Мии.

Живой отклик пользователей показывает, что Tomodachi Life: Living the Dream сумела привлечь внимание ещё до релиза. Игровой процесс сочетает управление Мии, элементы строительства острова и возможности кастомизации, что делает игру привлекательной для любителей жанра лайф-симуляторов.