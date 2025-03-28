Tomodachi Life: Living the Dream анонсирована для Nintendo Switch

На презентации Nintendo Direct компания анонсировала Tomodachi Life: Living the Dream, которая выйдет в 2026 году на Nintendo Switch.

Игровой процесс останется верным оригиналу: миисы будут общаться, танцевать, спорить и вести себя по-разному в зависимости от характера. Возвращается и уникальная озвучка с преобразованием текста в речь, а также забавное состояние "сна", в котором персонажи встречают гигантские версии друзей.

Первая Tomodachi Life стала одной из самых продаваемых игр на Nintendo 3DS, разойдясь тиражом в 6,8 миллиона копий. Поэтому появление сиквела было лишь вопросом времени. Хотя его выход на позднем этапе жизненного цикла Switch может показаться неожиданным, фанаты наверняка будут рады долгожданному возвращению серии.

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