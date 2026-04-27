Tomodachi Life: Living the Dream по продажам обошла Resident Evil Requiem во Франции - неожиданный лидер года

Игровой рынок снова доказал, что предсказуемость — не его сильная сторона. По данным журналиста Оскара Лемэра, подхваченным Eurogamer, Tomodachi Life: Living the Dream показала лучший старт 2026 года во Франции по физическим продажам, обойдя Resident Evil Requiem — куда более ожидаемый блокбастер.

Точные цифры пока не раскрываются, но ранее сообщалось, что Resident Evil Requiem стартовала примерно с 70 тысяч копий. Если новая Tomodachi Life действительно превзошла этот результат, речь идет о серьезном достижении для проекта, который сложно назвать массовым хитом в классическом понимании.

На мой взгляд, здесь сработал эффект «правильного времени и настроения». Nintendo традиционно сильна в нише уютных, социально ориентированных игр, и Tomodachi Life попала в запрос аудитории, уставшей от мрачных и напряженных релизов. В этом смысле ситуация напоминает успех Animal Crossing в период, когда игрокам хотелось более спокойного опыта.

Важно учитывать, что речь пока идет только о физических продажах и неофициальных данных. Но даже в таком виде это показательный сигнал: оригинальные и «странные» проекты по-прежнему способны обгонять крупные франшизы — если находят свою аудиторию.