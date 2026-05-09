Tomodachi Life: Living The Dream стала одним из главных хитов Switch в 2026 году

Tomodachi Life: Living The Dream неожиданно стала одним из самых успешных релизов Nintendo последних месяцев. Компания сообщила, что игра преодолела отметку в 3,8 миллиона проданных копий всего за две недели после выхода на Nintendo Switch.

Для серии Tomodachi Life это крупнейший старт в истории. Проект, построенный вокруг Mii-персонажей, абсурдных ситуаций и бытового юмора, изначально воспринимался как нишевый эксперимент Nintendo, однако аудитория быстро превратила игру в настоящий хит.

В Tomodachi Life: Living The Dream игроки управляют островом, на котором живут созданные Mii. Персонажи заводят отношения, ссорятся, попадают в странные ситуации и постоянно генерируют непредсказуемые сценки. Именно эта хаотичная подача и стала одной из главных причин популярности игры в соцсетях и на стриминговых площадках.

Высокие продажи особенно примечательны на фоне того, что проект не относится к крупным экшенам или сюжетным блокбастерам. Nintendo вновь доказала, что необычные идеи и фирменный стиль компании способны приносить не меньший успех, чем большие франшизы.

Успех Living The Dream также показывает, что интерес к Mii-персонажам у аудитории никуда не исчез. После нескольких лет почти полного отсутствия серии Nintendo сумела вернуть Tomodachi Life в центр внимания и превратить странный симулятор жизни в один из самых обсуждаемых релизов Switch.