Tomodachi Life: Living the Dream ворвалась в топ продаж Nintendo, а Mario Kart World закрепилась среди лидеров Switch 2

Nintendo обновила список самых продаваемых игр для Nintendo Switch и Nintendo Switch 2, показав новые результаты продаж своих главных хитов. Наиболее заметные изменения произошли в нижней части рейтинга: Tomodachi Life: Living the Dream и Pokémon Pokopia продолжают быстро наращивать аудиторию.

По данным компании на 30 июня 2026 года, лидером остаётся Mario Kart 8 Deluxe с 71,53 млн проданных копий. Следом расположились Animal Crossing: New Horizons — 50,29 млн, Super Smash Bros. Ultimate — 38,14 млн и The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 34,06 млн.

Главным событием обновления стал стремительный рост Tomodachi Life: Living the Dream. За последний отчётный период игра продалась тиражом ещё 5,39 млн копий и достигла отметки в 7,94 млн экземпляров. Такой результат позволил проекту подняться в рейтинге и стать одним из самых заметных новых успехов Nintendo.

Хорошие показатели также демонстрирует Pokémon Pokopia, продажи которой достигли 3,68 млн копий. Игра продолжает укреплять позиции среди самых успешных спин-оффов Pokémon, хотя итоговые данные могут измениться после публикации полной статистики с учётом японского рынка.

Среди проектов для Nintendo Switch 2 уверенное лидерство сохраняет Mario Kart World — продажи игры достигли 15,39 млн копий, чему дополнительно способствовали комплекты с новой консолью. Также в список вошли Donkey Kong Bananza с 4,78 млн проданных копий и Pokémon Legends: Z-A — Nintendo Switch 2 Edition с 3,99 млн.

При этом верхние строчки рейтинга по-прежнему принадлежат играм эпохи оригинальной Nintendo Switch. Однако рост продаж новых проектов показывает, что по мере увеличения аудитории Switch 2 свежие эксклюзивы постепенно начинают занимать всё более заметные позиции в списке самых успешных игр Nintendo.